Tin Xe 29/10: Toyota Innova Cross mới chốt lịch ra mắt tháng 11

Toyota Innova Cross bản nâng cấp chốt ngày ra mắt 26/11

Toyota Innova Cross (có tên gọi Innova HyCross tại một số thị trường) dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 26/11 ở Ấn Độ với giá bán dao động từ 20 - 34 lakh (quy đổi khoảng 542 - 921 triệu đồng).

Innova Cross mới dự kiến sở hữu phần đầu xe góc cạnh, bề thế lấy cảm hứng từ Toyota Hilux thế hệ mới. Xe có lưới tản nhiệt mở rộng, cụm đèn pha LED mảnh nối liền bằng dải trang trí màu đen gắn logo dạng chữ ở trung tâm, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới trên các bản cao cấp.

Toyota Innova Cross mới sẽ có thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ dòng bán tải Hilux. (Ảnh: Cartoq)

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí trung tâm dự kiến tăng kích thước từ 10,1 inch lên 12,3 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn hơn trên bản hybrid và có tùy chọn làm mát hàng ghế sau. Về vận hành, xe dự kiến giữ nguyên hai cấu hình động cơ 2.0L hút khí tự nhiên công suất 173 mã lực cùng hộp số CVT và bản 2.0L hybrid công suất 184 mã lực đi kèm hộp số e-CVT.

Kích thước màn hình giải trí trung tâm trên Toyota Innova Cross mới dự kiến được nâng lên 12,3 inch. (Ảnh: Cartoq)

Suzuki Fronx 2027 lộ diện với động cơ mới và phanh đĩa sau

Nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV đô thị cỡ A+ Suzuki Fronx 2027 vừa lần đầu lộ diện trên đường phố. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất ở ngoại thất là mặt lưới tản nhiệt thiết kế mới tích hợp cụm cảm biến radar ở trung tâm, báo hiệu xe sẽ được nâng cấp gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2 gồm ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn.

Suzuki Fronx 2027 lộ diện trên đường thử. (Ảnh: Rushlane, Fuelburner)

Đáng chú ý, bản chạy thử đã được trang bị hệ thống phanh đĩa cho bánh sau thay thế cho phanh tang trống trên phiên bản hiện hành.

Về khả năng vận hành, bên cạnh tùy chọn máy xăng 1.0L tăng áp giữ nguyên, Suzuki Fronx 2027 nhiều khả năng sẽ loại bỏ động cơ 1.2L 4 xi-lanh K-Series cũ để chuyển sang khối động cơ 1.2L 3 xi-lanh Z-Series thế hệ mới cho công suất khoảng 83 mã lực và mômen xoắn 112,4 Nm. Mẫu xe mới dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 2/2027.

Toyota châu Á ra mắt dự án âm nhạc từ tiếng động cơ

Khép lại kỳ Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2026 tại Nagoya (Nhật Bản), Toyota Motor Asia tổ chức sự kiện “One Team Asia” nhằm tôn vinh 7 vận động viên đại sứ thuộc chương trình Global Team Toyota Athlete (GTTA) đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á.

Tại kỳ đại hội vừa qua, đô cử Lê Văn Công, đại diện duy nhất của Việt Nam trong đội hình GTTA, đã xuất sắc giành tấm Huy chương Bạc hạng cân 49 kg nam với mức tạ 171 kg, mang về huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại đại hội.

Lãnh đạo Toyota châu Á cùng các vận động viên được tôn vinh tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện này, hãng xe Nhật Bản đã chính thức trình làng ca khúc “New Day Rising” cùng tuyển tập âm nhạc thuộc sáng kiến “Move Your World Beat”. Điểm độc đáo của dự án là việc 7 nghệ sĩ đến từ các quốc gia châu Á đã sử dụng trực tiếp những âm thanh nguyên mẫu thu từ các dòng xe Toyota làm chất liệu sáng tác, qua đó kết hợp thể thao và âm nhạc để lan tỏa thông điệp tự do di chuyển và kết nối cộng đồng vượt ra ngoài khuôn khổ sàn đấu.