Mitsubishi Outlander thế hệ mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt Outlander thế hệ mới vào ngày 11/12 sau khi những lô xe đầu tiên đã cập cảng.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, mẫu SUV cỡ C sở hữu ngoại hình theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng đi kèm bộ mâm hợp kim 20 inch.

Khoang nội thất của xe được nâng cấp với ghế bọc da Semi-Aniline, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hàng ghế có thể gập phẳng linh hoạt và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate 12 loa, kết hợp các cải tiến về cách âm, giảm rung ồn.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản sẽ công bố giá bán vào ngày 11/12. (Ảnh: Mitsubishi)

Về vận hành, Outlander thế hệ mới chuyển sang sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống Hybrid nhẹ (MHEV) và hệ thống kiểm soát dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control đặc trưng của Mitsubishi.

Cấu hình này hướng đến khả năng tăng giảm tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giữ độ ổn định thân xe khi vào cua trên nhiều dạng địa hình, đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS và các công nghệ hỗ trợ quan sát.

Thông tin chi tiết về danh mục phiên bản, trang bị và giá bán chính thức sẽ được hãng công bố tại sự kiện ra mắt ngày 11/12.

Bentley cân nhắc sản xuất Bentayga địa hình

Giám đốc điều hành Bentley Frank-Steffen Walliser cho biết hãng đang xem xét phát triển một phiên bản thương mại mang phong cách địa hình cho dòng SUV Bentayga, sau khi mẫu ý tưởng Bentley X Concept nhận về phản hồi tích cực ngoài kỳ vọng.

Trình làng tại sự kiện FAT Ice Race ở Áo hồi đầu năm nay trên nền tảng Bentayga Speed, bản X Concept gây chú ý với hành trình hệ thống treo dài hơn, vệt bánh mở rộng, khoảng sáng gầm hơn 30 cm, bộ mâm rèn 22 inch bọc lốp đa địa hình, đèn trợ sáng và giá nóc gắn kèm xe đua go-kart.

Phản hồi tích cực từ bản ý tưởng Bentley X Concept mở đường cho khả năng xuất hiện một chiếc Bentayga địa hình thương mại. (Ảnh: Bentley)

Dự kiến xe được trang bị bộ lốp gai địa hình, gầm nâng cao và đèn chiếu sáng bổ sung, kết hợp khối động cơ V8 tăng áp kép mạnh 641 mã lực của bản Bentayga Speed.

Lãnh đạo Bentley cũng xác nhận Bentayga sắp có thế hệ mới và tiếp tục giữ vai trò mẫu SUV động cơ đốt trong cỡ lớn song hành cùng mẫu SUV thuần điện Torcal mới được giới thiệu cách đây không lâu.

Honda Accord 2027 lộ diện tại Trung Quốc

Thay đổi lớn nhất trên Honda Accord 2027 tập trung ở phần đầu xe với thiết kế đèn pha chia tầng sắc sảo, dải đèn định vị ban ngày mảnh kéo dài cùng logo chữ H nhận diện mới của Honda đặt trên nắp ca-pô.

Ở phía sau, cụm đèn hậu của xe được tinh chỉnh ôm lấy dòng chữ tên xe ở giữa, trong khi logo hãng được dời lên cao hơn trên nắp cốp.

Honda Accord bản nâng cấp dành cho thị trường Trung Quốc thay đổi mạnh phần đầu xe với cụm đèn pha chia tầng. (Ảnh: MIIT)

Bên cạnh nhiều thay đổi về thiết kế, dự kiến thông số về kích thước xe vẫn giống thế hệ hiện hành.

Cấu hình lộ diện sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L cho ra công suất riêng 146 mã lực, kết hợp hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, đi kèm bộ lốp 235/40R19 và trọng lượng 1.585-1.633 kg.

Hiện chưa rõ tạo hình này có áp dụng ngoài thị trường Trung Quốc hay không, song xe nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt nhân dịp Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 (diễn ra từ 27/11 đến 6/12).