Toyota Innova Cross bản nâng cấp ra mắt tại Ấn Độ

Toyota vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Innova Hycross (tên gọi tại Việt Nam là Innova Cross) tại thị trường Ấn Độ. Xe có giá khởi điểm từ 19,59 lakh rupee (quy đổi khoảng 548 triệu đồng) cho tuỳ chọn máy xăng tiêu chuẩn.

Toyota Innova Cross bản nâng cấp tập trung thay đổi thiết kế phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình học rộng và sắc nét hơn. Cản trước được làm mới, thanh nẹp tối màu gắn logo Toyota nối với cụm đèn pha tích hợp dải LED ban ngày. Xe cũng được tinh chỉnh nhẹ cản sau và đồ họa đèn hậu.

Toyota Innova Hycross bản nâng cấp sở hữu phần đầu xe hầm hố hơn. (Ảnh: Toyota)

Khoang nội thất được cũng được làm mới đáng kể với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đi kèm màn hình giải trí 12,3 inch, gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, ghế thông gió, ghế lái chỉnh điện, dàn âm thanh JBL 9 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế thứ hai kiểu thương gia có bệ đỡ chân.

Bên cạnh hai tùy chọn quen thuộc là máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và bản hybrid 2.0L. Toyota lần đầu giới thiệu phiên bản hybrid nhiên liệu linh hoạt có thể chạy xăng pha tới 85% ethanol (E85) với giá khởi điểm chỉ 19,99 lakh rupee (khoảng 560 triệu đồng).

Khoang lái trên Toyota Innova Cross mới được trang bị cặp màn hình 12,3 inch. (Ảnh: Toyota)

BMW M3 máy xăng thế hệ mới lộ diện

Dù đã xác nhận ra mắt biến thể BMW M3 thuần điện vào năm 2028, bộ phận phát triển xe hiệu năng cao BMW M vẫn tiếp tục hoàn thiện thế hệ mới của mẫu sedan thể thao phiên bản động cơ đốt trong.

Loạt ảnh chạy thử mới nhất cho thấy nguyên mẫu BMW M3 máy xăng đã được lắp dải đèn định vị ban ngày màu vàng đặc trưng của dòng xe hiệu năng cao M, kết hợp vòm bánh xe mở rộng, trục cơ sở rộng hơn và cụm 4 ống xả đặt sát về phía trung tâm cản sau.

Nguyên mẫu BMW M3 máy xăng thế hệ mới lộ diện. (Ảnh: SH Proshots)

M3 máy xăng vẫn sử dụng nền tảng khung gầm CLAR cải tiến thay vì kiến trúc thuần điện mới, tạo ra một số khác biệt nhận diện như khoảng cách lớn hơn giữa cửa trước và hốc bánh hay cột C hơi ngả về sau.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L nâng cấp. Dù công suất khó vượt mốc 600 mã lực, thấp hơn so với mức ít nhất 838 mã lực từ 4 mô-tơ của bản M3 thuần điện, phiên bản máy xăng vẫn có lợi thế lớn về trọng lượng nhẹ hơn đáng kể và âm thanh động cơ nguyên bản.

Porsche 718 Boxster EV hé lộ thông số

Porsche vừa công bố những chi tiết kỹ thuật đầu tiên về mẫu xe thể thao mui trần thuần điện 718 Boxster EV trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào quý I/2027.

Thay vì trải pin phẳng dưới sàn, xe dùng kiến trúc E-Core đặt khối pin 800V ngay phía sau khoang lái nhằm tái tạo tỷ lệ phân bổ trọng lượng 40:60 và tư thế ngồi thấp đặc trưng của xe động cơ đặt giữa.

Với trọng lượng ước tính tương đương 911 Cabriolet T-Hybrid (khoảng 1.675 kg), hãng đã bổ sung hệ thống lái, phanh và lốp từ 911 Carrera GTS, đồng thời lần đầu trang bị tính năng đánh lái bánh sau cho dòng 718.

Porsche 718 Boxster EV đã trải qua 4 triệu km thử nghiệm trước khi ra mắt vào quý I/2027. (Ảnh: Porsche)

Trở thành phiên bản mạnh nhất lịch sử dòng 718, mẫu xe điện dẫn động cầu sau tích hợp vi sai điện tử Porsche Torque Vectoring Plus này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 3 giây và đạt vận tốc tối đa trên 250 km/h.

Toàn bộ các phiên bản đều tích hợp tiêu chuẩn hệ thống E-Shift mô phỏng hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp qua lẫy chuyển số cùng âm thanh giả lập động cơ Boxer 6 xi-lanh từ dòng 981 GTS mà không làm giảm gia tốc thực tế. Khi tắt chế độ này, lẫy sau vô lăng sẽ chuyển sang chỉnh 3 mức phanh tái sinh.

Trước khi sản xuất tại nhà máy Stuttgart-Zuffenhausen (Đức), các nguyên mẫu đã hoàn thành 4 triệu km thử nghiệm tại hơn 20 quốc gia.