Tin xe 26/10: Hyundai Santa Fe 2027 sẽ có bản off-road XRT Pro nâng cấp

Hyundai Santa Fe 2027 sẽ có biến thể off-road XRT Pro

Dựa trên những hình ảnh chạy thử gần đây của Hyundai Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời, chuyên trang KCB vừa công bố hình ảnh phác họa về biến thể off-road XRT Pro của dòng SUV này. Khác với các gói trang trí ngoại thất thông thường, XRT Pro được kỳ vọng sẽ là một phiên bản nâng cấp thực sự về mặt cơ khí, hướng đến khả năng vận hành vượt địa hình.

Bản phác họa thiết kế dự kiến của Santa Fe XRT Pro với nhiều đường nét hầm hố. (Ảnh: NYMammoth)

Theo hình ảnh phác họa, phần đầu xe mang đậm phong cách của Tucson XRT Pro với cản trước góc cạnh, ốp cản dưới màu bạc và lưới tản nhiệt dạng khối hầm hố.

Thay vì logo Hyundai truyền thống, mâm xe mang biểu tượng XRT chuyên dụng, đi kèm bộ lốp địa hình thành dày nhằm bảo vệ vành xe và tăng khả năng bám đường.

Đáng chú ý, bản nâng cấp của Santa Fe dự kiến sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp trên các bản 2.5L Turbo, thay bằng hộp số tự động 8 cấp biến mô, đồng thời bổ sung thêm tùy chọn động cơ điện mở rộng phạm vi EREV với tầm hoạt động trên 960 km.

Hyundai Tucson 2026 lập kỷ lục 15.000 đơn đặt hàng ngày đầu

Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 vừa có màn ra mắt bùng nổ khi thu về 15.045 đơn đặt hàng chỉ trong 24 giờ đầu tiên mở bán. Con số này vượt tới 39% so với thành tích mà thế hệ thứ 4 đạt được vào thời điểm trình làng hồi tháng 9/2020.

Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục gây ấn tượng kể từ khi ra mắt.

Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng tiêu dùng khi các phiên bản hybrid chiếm tới 55% tổng lượng đơn đặt hàng, tăng 7% so với thế hệ trước.

Về mặt cấu hình, phiên bản cao cấp Inspiration chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44% lượng đơn hàng, thu hút khách nhờ hàng loạt trang bị hiện đại như màn hình giải trí 17 inch dùng hệ điều hành Pleos Connect, hệ thống hỗ trợ lái HDA 2 và camera 360 độ tích hợp tính năng nhìn xuyên gầm xe.

Cadillac tung Escalade-V bản giới hạn kỷ niệm 125 năm

Để đánh dấu cột mốc 125 năm lịch sử thương hiệu, Cadillac chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Escalade-V 125th Anniversary Collector Series 2027 với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 252 chiếc. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này đang được mở bán tại Mỹ và Canada với mức giá khởi điểm từ 239.000 USD (quy đổi khoảng 5,8 tỷ đồng).

Cadillac Escalade-V bản kỷ niệm 125 năm có mức giá khởi điểm từ 5,8 tỷ đồng.

Escalade-V bản kỷ niệm mang đến diện mạo độc quyền với tùy chọn màu sơn Trắng (Vibrant White Tricoat) hoặc Xám (Midnight Stone Frost), kết hợp bộ mâm đúc 24 inch, cùm phanh sơn màu xanh lam và nhiều chi tiết ốp carbon thể thao ở lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu và ốp động cơ.

Dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ V8 siêu nạp 6.2L, sản sinh công suất 682 mã lực, giúp chiếc xe có thể bứt tốc 0-96 km/h chỉ trong 4,3 giây.