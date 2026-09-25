Tin xe 25/9: Bentley có SUV thuần điện đầu tiên, Hyundai Tucson 2027 lộ diện

Bentley ra mắt SUV thuần điện mạnh 876 mã lực

Bentley chính thức giới thiệu Torcal, mẫu ô tô thuần điện thương mại đầu tiên của thương hiệu. Đây là dòng sản phẩm thứ tư của hãng xe siêu sang Anh Quốc, đồng thời định hình phong cách thiết kế mới cho các thế hệ xe kế tiếp.

Torcal là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Bentley.

Xe dài 5.000 mm, sở hữu lưới tản nhiệt vân kim cương có khả năng phát sáng, kết hợp cụm đèn định vị thanh mảnh và đèn pha đặt thấp. Xe có hai cấu hình truyền động sử dụng cấu trúc điện 800 V và bộ pin 113 kWh, mang lại tầm hoạt động tối đa 600 km theo chuẩn WLTP. Bản tiêu chuẩn trang bị hai mô-tơ điện cho công suất 810 mã lực và mô-men xoắn đạt 1.194 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Bản Torcal S nâng công suất lên mức 876 mã lực cùng mô-men xoắn 1.350 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-96 km/h xuống 2,8 giây và vận tốc cực đại đạt 260 km/h. Mẫu SUV này hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép nạp từ 10% lên 80% pin trong chưa đầy 20 phút hoặc bổ sung khoảng 160 km quãng đường di chuyển sau 7 phút sạc.

Hyundai Tucson 2027 trình làng, có khả năng tự lùi khỏi chỗ hẹp

Hyundai vừa công bố thế hệ thứ năm của Tucson tại Hàn Quốc. So với bản tiền nhiệm, xe dài hơn 60 mm, rộng hơn 40 mm và chiều dài cơ sở tăng 30 mm, đạt 2.785 mm, giúp mở rộng không gian để chân hàng ghế sau.

Hyundai Tucson 2027 trình làng với thiết kế hoàn toàn mới.

Khoang nội thất trên Tucson 2027 được làm mới, trang bị hệ thống đa phương tiện Pleos Connect. Khu vực trung tâm được bố trí một màn hình giải trí kích cỡ lớn với 2 tùy chọn 12,9 inch hoặc 17 inch. Hyundai vẫn duy trì các cụm phím bấm vật lý cho những chức năng thiết yếu như điều chỉnh điều hòa hay tăng giảm âm lượng.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Hyundai Tucson 2027 là tính năng hỗ trợ lùi tự động ghi nhớ (Memory Reverse Assist), có khả năng lưu toàn bộ lộ trình và thao tác đánh lái khi xe tiến vào một điểm đỗ chật hẹp, sau đó tự động điều khiển xe lùi ngược lại chính xác theo đường cũ để thoát ra ngoài mà người lái không cần chạm tay vào vô lăng.

Khoang nội thất của Tucson 2027.

Về vận hành, Hyundai Tucson 2027 trang bị động cơ xăng 1.6 lít tăng áp tích hợp công nghệ mild-hybrid, cho công suất 190 mã lực (tăng 13 mã lực so với bản cũ) và chuyển sang dùng hộp số tự động 8 cấp thay vì loại ly hợp kép 7 cấp DCT. Phiên bản hybrid tự sạc (HEV) 1.6 lít cũng được tinh chỉnh nhẹ, đạt tổng công suất 242 mã lực. Dự kiến xe sẽ tiếp tục được giới thiệu tại thị trường châu Âu và Mỹ vào cuối năm nay.

Nissan PIXO - xe điện hạng A chung nền tảng Renault

Nissan vừa giới thiệu PIXO, mẫu xe điện cỡ nhỏ hạng A được thiết kế dành riêng cho đô thị châu Âu. Sở hữu kích thước vô cùng nhỏ gọn với chiều dài 3.796 mm và bán kính vòng quay chỉ 9,9 m, PIXO vẫn đảm bảo tính thực dụng với khoang hành lý 356 lít.

Nissan PIXO chia sẻ chung nền tảng với mẫu xe điện Renault Twingo.

Điểm nhấn của PIXO nằm ở hàm lượng công nghệ trang bị. Xe tích hợp sẵn các dịch vụ của Google, công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID) để mở khóa cài đặt cá nhân, và đặc biệt là trợ lý ảo AI Gemini hỗ trợ 16 ngôn ngữ điều khiển qua màn hình 10 inch.

Mẫu xe đô thị sử dụng bộ pin LFP 27,5 kWh (lần đầu áp dụng trên xe Nissan tại châu Âu) và mô-tơ điện 60 kW (khoảng 80 mã lực). Xe đạt tầm hoạt động 259 km theo chuẩn WLTP, hỗ trợ công nghệ lái một bàn đạp (One-Pedal) và sạc nhanh DC 50 kW cho phép nạp 15-80% pin trong 28 phút. Xe dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2027.