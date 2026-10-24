Tin xe 24/10: Mitsubishi Pajero chốt giá, BYD Dolphin mới sạc siêu tốc 5 phút

Mitsubishi Pajero 2027 chính thức mở bán tại Thái Lan

Được phát triển trên nền tảng khung gầm bán tải Triton, xe sử dụng động cơ turbodiesel 2.4L cho ra công suất cực đại 204 PS, mômen xoắn 480 Nm cùng hộp số tự động 8 cấp. Đáng chú ý, bản cao cấp nhất Super Exceed sở hữu hệ dẫn động 4 bánh S-AWC, kiểm soát chệch hướng AYC và gói công nghệ lái bán tự động MiPilot Level 2.

Mitsubish Pajero 2027 có thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới. (Ảnh: Mitsubishi Motors)

Sau khi ngừng sản xuất vào năm 2021, dòng xe huyền thoại Pajero đã được Mitsubishi đem trở lại với thiết kế hoàn toàn mới và khoang nội thất hiện đại được trang bị nhiều công nghệ tiện ích.

Khoang nội thất được trang bị nhiều công nghệ hiện đại của Mitsubish Pajero 2027. (Ảnh: Mitsubishi Motors)

BYD Dolphin thế hệ mới “lột xác” hoàn toàn

Hãng xe Trung Quốc BYD mới đây đã chính thức trình làng thế hệ mới của dòng hatchback Dolphin (tên gọi Seagull tại thị trường nội địa) với sự lột xác hoàn toàn về kích thước. Chiều dài xe tăng thêm 425 mm và trục cơ sở kéo dài 150 mm, biến không gian cabin từ 4 chỗ lên 5 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi.

BYD Dolphin 2027 được trang bị công nghệ Flash Charging cho phép sạc từ 10% lên 70% trong vòng 5 phút.

Xe trang bị màn hình 15,6 inch tích hợp AI, hệ thống ADAS dùng LiDAR và bộ pin Blade thế hệ mới cho tầm hoạt động 320 - 420 km. Điểm nổi bật nhất là công nghệ Flash Charging trên các bản cao cấp, cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, đi kèm mức giá bán hấp dẫn khởi điểm từ 65.900 nhân dân tệ (quy đổi khoảng 245 triệu đồng).

Honda HR-V 2027 bổ sung gói ngoại thất Black Sport Style

Tại Nhật Bản, mẫu crossover Honda HR-V (tên gọi nội địa là Vezel) vừa được tinh chỉnh thiết kế đèn pha tối màu và bổ sung gói ngoại thất Black Sport Style cho phiên bản 2027. Gói trang bị này mang đến diện mạo mới với lưới tản nhiệt đen mờ, ốp cản trước/sau được trang trí chrome đen, cánh gió thể thao và bộ mâm hợp kim 18 inch phay xước.

Honda HR-V 2027 được bổ sung thêm gói trang trí Black Sport Style, mang lại cho xe một phong cách mạnh mẽ hơn.

Về tiện nghi, HR-V 2027 được trang bị bổ sung cửa gió điều hòa hàng ghế sau và 2 cổng sạc USB-C tiêu chuẩn. Xe có hai tùy chọn động cơ xăng 1.5L và hybrid e:HEV tự sạc, với mức giá khởi điểm dễ tiếp cận từ 2.777.500 yên (quy đổi khoảng 442 triệu đồng).