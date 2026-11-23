BYD bàn giao Sealion 5 mới

Trong khuôn khổ lễ khai trương showroom BYD EV Nha Trang, BYD Việt Nam đã giới thiệu và bàn giao những chiếc SUV cỡ C BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid thế hệ mới đầu tiên tới khách hàng địa phương.

BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid được áp dụng giá ưu đãi từ 659 triệu đồng cho 1.000 khách hàng tiên phong. (Ảnh: BYD)

Mẫu SUV cỡ C này sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid DM-i, kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 98 mã lực với mô-tơ điện 160 mã lực, cho tổng công suất hệ thống 214 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Xe có hai phiên bản pin Blade LFP. Bản Essential sử dụng pin 13,08 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 82 km; bản Premium trang bị pin 18,3 kWh, nâng quãng đường thuần điện lên 110 km. Theo tiêu chuẩn NEDC, tổng phạm vi di chuyển kết hợp của hai phiên bản lần lượt đạt 1.150 km và 1.200 km.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 5 DM-i có giá ưu đãi dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên, từ 659 triệu đồng cho bản Essential và 709 triệu đồng cho bản Premium.

Volkswagen Tayron giá thấp hơn dự kiến 40 triệu đồng

Một số đại lý cho biết, mẫu SUV 7 chỗ Volkswagen Tayron sẽ được điều chỉnh giá bán xuống còn 1,599 tỷ đồng cho bản Style và 1,899 tỷ đồng cho bản R-Line, giảm 40 triệu đồng so với mức dự kiến 1,639 tỷ và 1,939 tỷ đồng trước đó.

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức để thay thế Tiguan Allspace, Tayron bản Style có mức giá ngang Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid (1,599 tỷ đồng) và đứng sát Skoda Kodiaq (1,480-1,568 tỷ đồng). Xe có chiều dài 4.792 mm, rộng 1.853-1.866 mm, cao 1.666-1.668 mm, trục cơ sở 2.788 mm và khoảng sáng gầm 181 mm.

Volkswagen Tayron được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với cấu hình 5+2 chỗ ngồi, thay thế Tiguan Allspace. (Ảnh: VW)

Ngoại hình Tayron mang nhiều nét tương đồng với Tiguan, bản Style trang bị đèn LED Plus, mâm 18 inch và 8 loa, bản R-Line nâng cấp đèn ma trận IQ.Light, mâm 20 inch cùng dàn âm thanh Harman Kardon 10 loa công suất 700W. Cả hai cấu hình đều có đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 12,9 inch và hàng ghế trước tích hợp sưởi, thông gió, massage.

Về vận hành, bản Style dự kiến dùng động cơ 1.4 TSI tăng áp có công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản R-Line sở hữu máy 2.0 TSI mạnh hơn với công suất 265 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MOTION và hệ thống treo thích ứng DCC Pro, cả hai xe cùng sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp.

Xe Kei off-road Nissan Roox Rock Creek ra mắt

Tại thị trường Nhật Bản, Nissan vừa giới thiệu mẫu xe Roox Rock Creek, thành viên nhỏ nhất trong nhánh việt dã Rock Creek của hãng, phát triển trên dòng xe kei van Roox thế hệ thứ ba.

Để đáp ứng phong cách dã ngoại nhẹ, xe được bổ sung bộ bodykit cản trước sơn đen kèm ốp gầm giả nhôm, 3 khe hút gió viền bạc, ốp sườn đen, giá nóc, mâm hợp kim 15 inch 5 chấu và tùy chọn màu sơn Cinnamon Latte.

Nội thất tông đen khâu chỉ đỏ Lava Red nổi bật với chất liệu bọc ghế và lưng ghế sau chống thấm nước kết hợp sàn khoang hành lý chống bám bẩn, cửa trượt điện hai bên, 6 móc treo đồ và gói phụ kiện dã ngoại Outdoor Package tùy chọn.

Nissan Roox Rock Creek sở hữu ngoại hình cứng cáp hướng tới nhu cầu dã ngoại. (Ảnh: Nissan)

Cung cấp sức mạnh cho Roox Rock Creek vẫn là khối động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 659 cc, với hai tùy chọn hút khí tự nhiên công suất 51 mã lực hoặc tăng áp 63 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Trong khi Nissan Roox 2027 tiêu chuẩn có giá khởi điểm quy đổi khoảng 270,9 triệu đồng, biến thể Rock Creek trở thành phiên bản đắt nhất dòng xe với mức giá quy đổi từ khoảng 348,3 triệu đồng đến 420,6 triệu đồng cho bản tăng áp 4WD.