Tin xe 22/9: Skoda Slavia 2027 chạy thử bản tay lái bên trái

Skoda Slavia chạy thử bản tay lái bên trái

Ngoại thất Slavia facelift tinh chỉnh nhẹ ở phần cản trước, bổ sung đèn sương mù LED và bộ mâm hợp kim 16 inch hai tông màu mới. Hình ảnh quay được cho thấy xe sẽ giữ thiết kế nội thất tương tự mẫu Volkswagen Virtus như trên phiên bản hiện hành đang bán tại Việt Nam.

Skoda Slavia facelift lộ ảnh chạy thử bản tay lái bên trái.

Phiên bản nâng cấp của Slavia được bổ sung hàng loạt tiện nghi mới gồm: bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,25 inch tích hợp trợ lý AI và massage tựa lưng cho hàng ghế sau. Danh sách an toàn cũng có thêm trang bị camera 360 độ và cảm biến đỗ xe phía trước.

Tại Việt Nam, Skoda Slavia trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 lít TSI, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hiện chưa có thông tin liệu Skoda sẽ mang về thị trường Việt Nam phiên bản động cơ 1.5 lít hay không.

Đại lý nhận cọc BYD Sealion 5, giá từ 600 triệu đồng

Một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc mẫu crossover cỡ C Sealion 5, dự kiến ra mắt trong tháng 10 và bắt đầu bàn giao từ ngày 15/10. Mẫu xe có hai phiên bản gồm Dynamic và Premium, mức giá dự kiến lần lượt hơn 600 triệu và khoảng 750 triệu đồng. Nhân viên bán hàng cho biết khách đặt cọc sớm 20 triệu đồng có thể nhận gói ưu đãi tới 100 triệu đồng khi nhận xe.

Một số đại lý cho biết BYD Sealion 5 sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 10.

BYD Sealion 5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Ngoại thất trang bị đèn pha LED thấu kính và mâm xe hợp kim 18 inch. Nội thất sử dụng bảng đồng hồ tốc độ 8,8 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch và vô lăng bọc da. Bản cao cấp có thêm cốp đóng mở điện và cảm biến khoảng cách phía trước.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid DM-i gồm động cơ xăng 1.5 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Bộ pin 18,3 kWh mang lại tầm di chuyển thuần điện khoảng 110 km theo chuẩn NEDC. Hiện BYD Việt Nam chưa xác nhận kế hoạch ra mắt cũng như thông số, trang bị và giá bán chính thức của Sealion 5 tại thị trường Việt Nam.

Volvo hé lộ mẫu concept mới, đưa nút bấm vật lý trở lại

Volvo vừa công bố hình ảnh phác thảo của mẫu xe ý tưởng dự kiến trình làng vào năm 2027, mở đầu cho chiến lược giới thiệu 13 dòng sản phẩm mới từ nay đến năm 2030. Hình ảnh hé lộ cơ bản cho thấy mẫu concept mới mang kiểu dáng SUV với nắp ca-pô cơ bắp.

Volvo hé lộ mẫu concept mới, đưa nút bấm vật lý trở lại.

Cùng với việc định hình ngôn ngữ thiết kế mới, Volvo công bố kế hoạch đưa nhiều nút bấm vật lý trở lại khoang lái ở các dòng xe tương lai, thay vì dồn toàn bộ chức năng vào màn hình cảm ứng trung tâm.

Giám đốc thiết kế của Volvo, ông Thomas Ingenlath cho biết hãng đã ghi nhận phản hồi từ khách hàng và giới chuyên môn về sự bất tiện khi thao tác trên màn hình cảm ứng lúc lái xe. Trong thời gian tới, các tính năng thường xuyên sử dụng như điều hòa nhiệt độ sẽ được tách riêng bằng phím cơ học, màn hình sẽ chỉ còn đóng vai trò hiển thị và xử lý tác vụ thông tin giải trí.