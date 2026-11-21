Honda Avancier 2027 ra mắt toàn cầu

Honda Avancier 2027 đánh dấu sự trở lại của hãng ở phân khúc SUV cỡ lớn để cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe, Kia Sorento,...

Áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản mới, xe nổi bật với đèn pha LED thanh mảnh có hiệu ứng khởi động, tay nắm cửa ẩn chỉnh điện và đèn hậu LED hình chữ U úp ngược.

Khoang lái lược bỏ phần lớn nút bấm cơ học, đưa cần số lên sau vô lăng, trang bị màn hình giải trí 15 inch cùng hàng ghế thứ hai trượt linh hoạt kiểu thương gia và hàng ghế thứ ba bố trí theo cấu hình 5+2.

Honda Avancier 2027 phiên bản thể thao RS ra mắt toàn cầu với ngôn ngữ thiết kế mới. (Ảnh: CarExpert)

Avancier 2027 là mẫu xe đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống truyền động Honda Hybrid thế hệ tiếp theo trên nền tảng khung gầm liền khối mới tương thích dẫn động bốn bánh chạy điện eAWD. Đây là một trong 15 mẫu xe hybrid mới hoặc nâng cấp nằm trong lộ trình điện hóa toàn cầu của hãng giai đoạn 2027 - 2030. Giá bán và thông số động cơ chi tiết dự kiến sẽ được công bố trong năm 2027.

Thiết kế khoang nội thất của Honda Avancier 2027. (Ảnh: CarExpert)

Hyundai Elantra mới có AI và động cơ hybrid nâng cấp

Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới vừa ra mắt tại thị trường Mỹ với ngoại thất được thiết kế theo ngôn ngữ Art of Steel, nổi bật với cụm đèn pha LED sắc sảo, vòm bánh mở rộng và 4 màu sơn mới.

Bên trong, xe được trang bị màn hình giải trí đặt nổi Pleos Connect chạy hệ điều hành Android Automotive OS, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và tích hợp trợ lý ảo Gleo AI. Hãng vẫn duy trì dải phím điều khiển vật lý cho điều hòa và sưởi, làm mát ghế.

Hyundai Elantra thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel. (Ảnh: Hyundai)

Tại Mỹ, Elantra thế hệ mới có ba cấu hình trang bị (SE, SEL Sport, Limited) cho cả hai tùy chọn động cơ. Trong đó, bản máy xăng dùng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên công suất 147 mã lực, mômen xoắn 179 Nm, hộp số IVT với mức tiêu thụ nhiên liệu mục tiêu 6,72 lít/100 km.

Còn bản Elantra Hybrid kết hợp máy xăng 1.6L với mô-tơ điện 60 mã lực và bộ pin 1,49 kWh, nâng tổng công suất lên 155 mã lực, hướng tới mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ 4,44 lít/100 km. Giá bán và thời điểm giao xe sẽ được hãng công bố trong tương lai gần.

Kia Carens EV mới có giá quy đổi từ 534 triệu đồng

Mẫu MPV thuần điện Carens EV đã chính thức gia nhập thị trường Đông Nam Á với 4 phiên bản (Air 7 chỗ, Air Captain 6 chỗ, Earth 7 chỗ và Earth Captain 6 chỗ), giá bán quy đổi từ khoảng 534,3 - 609 triệu đồng.

So với phiên bản động cơ xăng, Carens EV được tinh chỉnh phần đầu xe với lưới tản nhiệt phát sáng, cổng sạc phía trước và bộ mâm khí động học 17 inch.

Mẫu xe có hai cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, cốp trước dung tích 21 lít và màn hình kép 12,3 inch tiêu chuẩn, tích hợp nền tảng kết nối Kia Connect. Ở bản cao cấp Earth, xe được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế trước làm mát, tính năng cấp điện ngoài V2L và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 20 tính năng.

Mẫu MPV thuần điện Kia Carens EV cung cấp tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi cùng tầm hoạt động tối đa 490 km.

Về vận hành, bản Air dùng mô-tơ điện 134 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm kết hợp bộ pin NMC 42 kWh cho phạm vi di chuyển 404 km theo chuẩn MIDC. Bản Earth mạnh 171 mã lực, dùng pin NMC 51,4 kWh đạt tầm hoạt động 490 km.

Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW, sạc nhanh DC 100 kW có khả năng sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 39 phút trên bản Earth và chế độ lái một bàn đạp i-Pedal. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại Indonesia và giao tới tay khách hàng từ tháng 12.