Tin xe 20/9: Hyundai đẩy nhanh lắp ráp Palisade tại Việt Nam

Hyundai Palisade tăng tốc lắp ráp

Dây chuyền sản xuất của Hyundai đang hoạt động ở mức công suất cao nhằm hoàn thiện lô xe Palisade đầu tiên, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng trong tháng 10. Lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV cỡ lớn này tại Việt Nam được cho biết hiện đã vượt mốc 2.000 xe.

Để kịp tiến độ giao hàng, quy trình lắp ráp và kiểm tra kỹ thuật tại nhà máy được đẩy nhanh nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn kiểm định xuất xưởng. Hình ảnh thực tế cho thấy các xe đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ khung gầm, khối động cơ và chi tiết nội, ngoại thất trước khi chuyển sang khâu chạy thử nghiệm thực tế.

Nissan Skyline thế hệ thứ 14 ấn định ngày ra mắt

Nissan xác nhận thế hệ thứ 14 của dòng Skyline sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 12/2026. Giám đốc điều hành Nissan, ông Ivan Espinosa, cho biết mẫu xe mới đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch sản phẩm sắp tới của thương hiệu.

Skyline mới là mẫu xe đầu tiên của Nissan được rút ngắn thời gian phát triển xuống còn 26 tháng, so với mức trung bình 55 tháng ở thế hệ cũ. Hãng áp dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và các công cụ mô phỏng kỹ thuật số vào các khâu thiết kế, kỹ thuật và thử nghiệm chế tạo.

Dây chuyền sản xuất Skyline tiếp tục đặt tại nhà máy Tochigi (Nhật Bản), nơi đang sản xuất mẫu xe thể thao Fairlady Z. Mẫu sedan này dự kiến cũng là nền tảng để phát triển một dòng xe mới cho thương hiệu hạng sang Infiniti tại thị trường Bắc Mỹ.

Hình ảnh công bố cho thấy thiết kế ngoại thất mang đường nét vuông vức lấy cảm hứng từ thế hệ Hakosuka cổ điển, cụm đèn hậu LED dạng tròn đặc trưng dòng GT-R. Xe vẫn dùng hệ dẫn động cầu sau (RWD), với các tùy chọn hệ truyền động hybrid hoặc động cơ xăng V6 tăng áp kép công suất trên 400 mã lực.

Volkswagen ra mắt ID.3 GTI thuần điện

​Volkswagen chính thức giới thiệu ID.3 GTI. Đây là mẫu xe điện thứ hai mang logo GTI và là mẫu GTI đầu tiên sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay vì cầu trước truyền thống.

​ID.3 GTI sử dụng mô-tơ điện công suất 240 kW và mô-men xoắn 545 Nm, kết hợp bộ pin 79 kWh. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,6 giây, tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 200 km/h. Theo tiêu chuẩn WLTP, mẫu hatchback có tầm hoạt động 601 km và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 183 kW.

​Ngoại thất xe có cản trước mở rộng, hốc gió lớn với lưới tản nhiệt tổ ong và dải viền đỏ. Đuôi xe, ốp sườn và ốp gương chiếu hậu sơn đen bóng. Xe dùng mâm hợp kim Wörthersee 20 inch, trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

​Khoang lái sử dụng bảng điều khiển mới với màn hình cảm ứng 12,9 inch. Các nút bấm vật lý điều chỉnh điều hòa, âm thanh và phím chức năng trên vô-lăng được khôi phục. Nút bấm GTI trên vô-lăng cho phép người lái kích hoạt chế độ vận hành thể thao, can thiệp vào khung gầm DCC, hệ thống lái, đồng thời đổi đèn nền sang màu đỏ và giả lập âm thanh động cơ đốt trong. Hãng xe Đức dự kiến mở nhận đặt hàng ID.3 GTI tại châu Âu từ đầu năm 2027.