Tin xe 19/10: Toyota Fortuner, Kia Sonet lộ diện thế hệ mới trên đường thử

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ diện trên đường thử

​Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm tại Thái Lan. Phần đầu xe thay đổi lớn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong tương tự mẫu bán tải Hilux mới, kết hợp cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn định vị ban ngày LED đặt phía trên. Cản trước tích hợp radar và kính lái có camera, hứa hẹn xe sẽ được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS cấp độ 2.

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử tại Thái Lan. (Nguồn: Kurdistan Automotive Blog)

​Không gian nội thất của Fortuner mới dự kiến lột xác với màn hình giải trí độc lập kích thước 12,3 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và vô lăng lấy cảm hứng từ dòng Land Cruiser Prado.

Bản dựng phác họa thiết kế dự kiến của Toyota Fortuner thế hệ mới. (Nguồn: Autobuzz Goa)

​Về vận hành, mẫu SUV này nhiều khả năng sử dụng động cơ dầu 2.8L mild-hybrid và động cơ xăng 2.7L. Hãng xe Nhật Bản cũng có thể bổ sung thêm tùy chọn động cơ hybrid 2.4L. Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

​Kia Sonet 2027 chạy thử tại Hàn Quốc

​Kia Sonet thế hệ tiếp theo (mã QY2E) lộ ảnh chạy thử tại quê nhà Hàn Quốc mới đây. Áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United, mẫu SUV cỡ nhỏ sở hữu kiểu dáng góc cạnh hơn, vòm bánh xe vuông vức và cụm đèn hậu nối liền sắc nét. Xe chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm K1 mới nhằm gia tăng độ cứng vững và cải thiện tính năng an toàn.

Kia Sonet 2027 đang trong quá trình chạy thử tại Hàn Quốc. (Nguồn: Rushlane)

​Khoang lái của Sonet 2027 sẽ nâng cấp lên cụm màn hình kép 12,3 inch. Vô lăng được thiết kế lại, đi kèm các vật liệu nội thất thân thiện với môi trường như da nhân tạo hữu cơ. Mẫu xe dự kiến ra mắt vào năm 2027 và giữ nguyên các tùy chọn động cơ đốt trong hiện tại. ​

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 chốt ngày mở bán tại Hàn Quốc

​Hyundai xác nhận sẽ chính thức nhận đặt cọc mẫu Tucson thế hệ thứ 5 (mã NX5) tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 21/10. Xe lột xác hoàn toàn với phong cách hình hộp vuông vức theo ngôn ngữ Art of Steel, nổi bật với dải đèn LED định vị vắt ngang đầu xe. Kích thước tổng thể được mở rộng đáng kể, trong đó chiều dài tăng 60 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 30 mm so với thế hệ trước, giúp gia tăng không gian khoang hành khách.

Hyundai Tucson thế hệ mới trong lễ ra mắt toàn cầu tại New York, Mỹ. (Nguồn: Hyundai)

​Tucson thế hệ mới là mẫu SUV đầu tiên của Hyundai sử dụng hệ điều hành Pleos Connect, cung cấp tùy chọn màn hình trung tâm lên tới 17 inch tích hợp trợ lý giọng nói Gleo AI. Đáng chú ý, hãng vẫn giữ lại cụm phím bấm vật lý cho hệ thống điều hòa và âm thanh. Xe được bổ sung nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống kẹt chân ga và tính năng ghi nhớ quỹ đạo lùi xe tự động.