Honda SH 150i bản giới hạn HRC về Việt Nam

Lô xe Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đầu tiên đã cập bến Việt Nam và đang hoàn tất thủ tục thông quan. Mẫu xe này thuộc bộ sưu tập giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu, được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia ở Atessa. Giá bán dự kiến của mẫu xe nhập Ý này không dưới 220 triệu đồng, vượt mức giá của một số dòng ô tô điện mini trên thị trường.

Lô xe Honda SH 150i HRC 2026 đầu tiên về đến Việt Nam. (Ảnh: Rebel Motor)

Điểm nhấn trên phiên bản đặc biệt này là bộ tem lấy cảm hứng từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC), tương tự phong cách trên mẫu mô tô CBR1000RR-R Fireblade. Mặt nạ trước xe khắc dòng chữ Special Edition kèm số thứ tự riêng từ 001/500 đến 500/500.

Đi kèm xe là mũ bảo hiểm đồng màu in số thứ tự và thùng chứa đồ phía sau tích hợp khóa từ. Xe vẫn duy trì khối động cơ xi-lanh đơn 156,6cc, sản sinh công suất khoảng 16,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

Toyota Fortuner thế hệ mới sắp ra mắt ngày 1/12

Toyota đang bước vào những công đoạn cuối cùng để giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của dòng SUV 7 chỗ Fortuner (được biết đến với tên gọi SW4 tại một số thị trường Nam Mỹ). Những hình ảnh ngụy trang mới nhất của mẫu xe này vừa được ghi nhận tại Argentina, hé lộ nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất.

Nguyên mẫu ngụy trang của Toyota Fortuner thế hệ mới chạy thử nghiệm tại Argentina. (Ảnh: Autoblog Argentina)

Thế hệ mới của Fortuner dự kiến sẽ có màn ra mắt toàn cầu vào ngày 1/12, trước khi chính thức bước chân sang các thị trường quốc tế lớn trong năm 2027.

Xe tiếp tục phát triển trên nền tảng khung gầm rời IMV chia sẻ từ dòng bán tải Hilux. Phần đầu xe được làm sắc sảo hơn với lưới tản nhiệt rộng và cụm đèn pha LED tái thiết kế. Bên trong khoang cabin, Fortuner mới dự kiến sẽ có khoang nội thất tương tự mẫu Hilux mới.

Về vận hành, động cơ dầu 2.8L vẫn đóng vai trò chủ đạo, kết hợp cùng tùy chọn công nghệ mild-hybrid 48V.

Land Rover Defender Sport sẽ ra mắt vào cuối năm 2027

Jaguar Land Rover (JLR) đã chính thức xác nhận lịch trình ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Defender Sport (hoặc Defender 80). Theo kế hoạch, dòng xe này sẽ chính thức đi vào sản xuất tại nhà máy Halewood (Anh) vào cuối năm 2027.

Land Rover chuẩn bị bổ sung vào dải sản phẩm một mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ định vị dưới đàn anh Defender 90. (Ảnh: JLR)

Defender Sport được phát triển trên nền tảng khung gầm chuyên biệt dành cho xe điện EMA (Electrified Modular Architecture), được định vị nằm dưới dòng Defender 90 hiện tại.

Xe có chiều dài tổng thể hơn 4,5 mét, duy trì DNA vượt địa hình đặc trưng của thương hiệu với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và cấu hình mô-tơ đôi trên mỗi trục.

Đại diện JLR cho biết mẫu xe này đang trải qua quy trình thử nghiệm khắt khe qua hai chu kỳ thời tiết khắc nghiệt (nóng và lạnh) để đảm bảo độ bền bỉ trước khi thương mại hóa nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng G-Class cỡ nhỏ sắp ra mắt của Mercedes-Benz.