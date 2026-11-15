Tin xe 15/11: Mitsubishi Outlander mới sắp ra mắt Việt Nam, nhập khẩu từ Nhật

Mitsubishi Outlander thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam

Trên trang thông tin chính thức, Mitsubishi Motors Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ sự trở lại của dòng SUV cỡ C Outlander thế hệ mới sau hơn một năm gián đoạn phân phối.

Đầu tháng 11 vừa qua, lô xe Outlander thế hệ mới đầu tiên đã cập cảng Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì lắp ráp nội địa như đời cũ, dự kiến trình làng vào tháng 12 tới.

Hình ảnh hé lộ Mitsubishi Outlander thế hệ mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam trên trang mạng xã hội của thương hiệu này. (Ảnh: Mitsubishi Việt Nam)

Mitsubishi Outlander mới tại Việt Nam dự kiến sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V (MHEV), sản sinh công suất khoảng 174 mã lực và mômen xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control (S-AWC).

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.710 x 1.862 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm và duy trì cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Xe dự kiến có hai phiên bản, nổi bật với thiết kế Dynamic Shield, đèn pha đặt thấp, bộ mâm đa chấu hai tông màu kích thước lên tới 20 inch cùng cụm camera trên kính lái và radar trước mũi xe thuộc gói an toàn chủ động ADAS.

Thiết kế khoang nội thất của Mitsubishi Outlander mới (Ảnh: Car and Driver)

Bên trong xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số và dàn âm thanh Yamaha, phiên bản cao cấp nhất có thêm ghế bọc da Semi-Aniline và cửa sổ trời toàn cảnh.

Dự kiến Mitsubishi Outlander sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và Kia Sportage.

Honda ra mắt bộ đôi HR-V TrailSport và RS

Tại Nhật Bản, Honda HR-V có thêm hai phiên bản mới gồm TrailSport theo phong cách địa hình và RS hướng tới cảm giác lái thể thao. Cả hai biến thể đều sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV kết hợp máy xăng 1.5L và mô-tơ điện cho tổng công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm cùng tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian.

Honda HR-V TrailSport vừa ra mắt tại thị trường Nhật Bản với một vài thay đổi mang phong cách địa hình. (Ảnh: Honda)

Điểm mới trên bộ đôi này là công nghệ S+ Shift từng xuất hiện trên mẫu Prelude và Civic RS: hệ thống đồng bộ âm thanh động cơ với việc ngắt nghỉ mô-men xoắn để tạo nhịp chuyển số giả lập qua lẫy chuyển số sau vô-lăng, khắc phục cảm giác đều đều của hệ truyền động hybrid không dùng hộp số đa cấp truyền thống.

Polestar giới thiệu concept Formula 2030

Thương hiệu xe điện Thụy Điển Polestar mới đây giới thiệu mẫu xe ý tưởng Formula 2030, nhằm định hình ngôn ngữ tạo hình cho các dòng xe thương mại thế hệ tiếp theo, bao gồm cả mẫu Polestar 2 đời mới.

Mẫu hatchback thuần điện có chiều dài 4.680 mm, nắp ca-pô dạng vỏ sò và cụm đèn pha LED hai tầng được hãng xác nhận sẽ đưa lên dòng Polestar 2 sắp ra mắt. Trên nóc xe tích hợp cảm biến LiDAR dạng ẩn có thể nhô lên khi kích hoạt chế độ hỗ trợ lái tự động.

Concept Polestar Formula 2030 sẽ định hình thiết kế cho thế hệ tiếp theo của dòng Polestar 2. (Ảnh: Polestar)

Ngoại thất của Formula 2030 mang phong cách xe đua đường trường với vòm bánh xe mở rộng, mâm 22 inch, cửa sau mở ngược và toàn bộ phần đuôi xe có thể lật mở lên trên để lộ sàn cốp trong suốt cùng hệ thống giảm xóc Öhlins bên dưới.

Thiết kế nội thất của Polestar Formula 2030 với màn hình hạ ẩn và nút bấm vật lý có thể tùy biến theo nhu cầu. (Ảnh: Polestar)

Bên trong khoang lái, xe trang bị bảng đồng hồ 20 inch, các công tắc vật lý có thể tùy chỉnh chức năng và màn hình trung tâm 12,2 inch tự động hạ ẩn xuống bệ trung tâm khi người lái chuyển sang chế độ vận hành hiệu suất cao.