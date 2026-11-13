Tin xe 13/11: Mazda CX-5 mới lộ cấu hình, giá dự kiến từ 900 triệu đồng

Mazda CX-5 thế hệ mới rò rỉ cấu hình

Theo tài liệu rò rỉ từ đại lý, Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam dự kiến gồm 4 phiên bản: 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD với mức giá khởi điểm khoảng 900 triệu đồng.

So với bản hiện hành, xe dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 115 mm lên mức 2.815 mm. Ngoại thất thay đổi với cụm đèn pha thanh mảnh và dòng chữ MAZDA đặt ngang cửa cốp thay cho logo cánh chim truyền thống.

Cả 4 phiên bản đều dùng động cơ xăng 2.5L công suất 185 mã lực, mômen xoắn 257 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bản Signature trang bị dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, ba bản còn lại dẫn động cầu trước.

Mazda CX-5 thế hệ mới gia tăng kích thước và chuyển sang dùng động cơ 2.5L trên cả 4 phiên bản. (Ảnh: Mazda)

Khoang lái của mẫu SUV cỡ C được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị kính lái HUD và dàn âm thanh Bose 12 loa. Đây cũng là thế hệ đầu tiên của CX-5 có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama bên cạnh ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát.

Về an toàn, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS dự kiến có mặt ngay từ bản tiêu chuẩn Deluxe cùng camera 360 độ có chế độ quan sát dưới gầm xe. Dù từng được lên kế hoạch giới thiệu trong tháng 11 năm nay, lịch mở bán của mẫu xe lắp ráp trong nước này có thể lùi sang đầu năm 2027 và hiện chưa được THACO xác nhận.

Toyota Fortuner 2027 trở lại với động cơ diesel 2.8L

Ngày 1/12 tới đây, bản nâng cấp của Toyota Fortuner mới dự kiến được giới thiệu trên toàn cầu. Hiện tại, các đại lý trong nước đã thông báo kế hoạch đưa mẫu SUV cỡ D này về Việt Nam vào khoảng tháng 3/2027 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Bản nâng cấp này sẽ đánh dấu sự trở lại của cấu hình động cơ diesel tăng áp 2.8L song song với bản máy xăng 2.7L.

Toyota Fortuner 2027 chạy thử nghiệm tại Thái Lan trước thời điểm giới thiệu toàn cầu vào đầu tháng 12. (Ảnh: Carscoops)

Vẫn duy trì kết cấu khung gầm rời IMV, Toyota Fortuner 2027 có phần đầu xe thiết kế mới với lưới tản nhiệt dựng đứng, đèn pha thanh mảnh và dải LED vắt ngang nối liền cụm đèn hậu. Khoang nội thất dự kiến thừa hưởng thiết kế từ dòng bán tải Hilux mới, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ kết nối không dây.

Trên các phiên bản cao cấp, gói an toàn Toyota Safety Sense được bổ sung kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường nhằm cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D.

Audi Q9 có thể về Việt Nam năm 2027

Mẫu SUV đầu bảng Audi Q9 dự kiến được đưa về Việt Nam trong năm 2027 để cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn cùng BMW X7 và Mercedes-Benz GLS. Định vị cao hơn Q7, mẫu xe này có chiều dài 5.310 mm, rộng 2.210 mm và trục cơ sở 3.140 mm.

Ngoại thất Q9 sử dụng lưới tản nhiệt nan dọc tích hợp đèn LED, cụm đèn trước tách làm hai tầng và đèn hậu OLED kỹ thuật số 3D có khả năng chiếu cảnh báo xuống mặt đường. Thân xe trang bị hệ thống cửa đóng/mở điện với góc mở tối đa 90 độ, tích hợp cảm biến chống va chạm và điều khiển từ xa qua ứng dụng điện thoại.

Mẫu SUV cỡ lớn Audi Q9 dài hơn 5,3 mét, định vị cao hơn dòng Q7 hiện hành. (Ảnh: Audi)

Nội thất xe có cấu hình 7 chỗ tiêu chuẩn hoặc 6 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng thương gia, đi kèm trần kính toàn cảnh có thể chỉnh độ trong suốt và dàn âm thanh Bang & Olufsen 22 loa công suất 1.360 W.

Phiên bản về Việt Nam được đồn đoán sẽ dùng động cơ xăng V6 2.9L tăng áp kép công suất 429 mã lực, kết hợp hệ thống treo khí nén thích ứng và cơ chế đánh lái bánh sau góc 5 độ tiêu chuẩn.

Tại Mỹ, Audi Q9 có giá từ 89.095 - 119.395 USD (khoảng 2,28 - 3,06 tỷ đồng), trong khi Audi Việt Nam hiện chưa xác nhận thời điểm phân phối cũng như giá bán dự kiến.