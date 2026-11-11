Tin xe 11/11: Loạt ô tô điện Trung Quốc chuẩn bị mở bán tại Việt Nam

iCAUR nhận đặt hàng sớm hai mẫu SUV tại Việt Nam

Thương hiệu iCAUR (thuộc Tập đoàn Chery của Trung Quốc) bắt đầu triển khai chương trình đặt hàng sớm trực tuyến từ ngày 11/11 kèm các gói ưu đãi dành cho nhóm khách hàng tiên phong. Song song với hoạt động bán hàng, hãng đang hoàn thiện cơ sở vật chất và nhân sự cho hệ thống đại lý đầu tiên trải đều cả ba miền tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng và TP.HCM.

Bộ đôi SUV năng lượng mới iCAUR V23 và V27 chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: iCAUR)

Trong giai đoạn đầu, iCAUR sẽ đưa về Việt Nam hai mẫu SUV là V23 và V27. Trong đó, iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện hướng tới nhóm khách hàng ưa thích cá nhân hóa.

Mẫu xe đàn anh iCAUR V27 có kích thước lớn hơn và sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), dùng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe và động cơ xăng đóng vai trò máy phát sạc pin, phù hợp cho các hành trình dài khi hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ. Cả hai mẫu xe đều mang những đường nét thiết kế vuông vức hầm hố.

Xe điện MG Urban gây chú ý với tầm hoạt động 530 km

Mẫu xe thuần điện MG Urban vừa xuất hiện trên trang chủ của MG Việt Nam, trong khi các đại lý đã nhận đăng ký thông tin từ khách hàng và dự kiến mở bán vào giữa tháng 11.

Mang kiểu dáng hatchback 5 cửa độc lập với mẫu MG4 trước đây, xe có kích thước dài x rộng x cao đạt 4.395 x 1.842 x 1.549 mm cùng trục cơ sở 2.750 mm. Khoang lái thiết kế tối giản với bảng đồng hồ 7 inch, màn hình trung tâm 12,8 hoặc 15,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và camera 360 độ trên bản cao cấp.

Mẫu hatchback thuần điện MG Urban dự kiến ra mắt Việt Nam trong thời gian tới.

Tại thị trường Thái Lan, MG Urban có 3 phiên bản gồm Standard, Max và Ultra. Bản Standard trang bị mô-tơ điện cầu trước mạnh 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm cùng bộ pin 42,8 kWh cho tầm hoạt động 435 km theo chuẩn NEDC.

Hai bản Max và Ultra nâng công suất lên 160 mã lực, kết hợp cụm pin 53,9 kWh giúp xe di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi mở bán tại Việt Nam, MG Urban sẽ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe điện đô thị cùng BYD Dolphin và Geely EX2.

BYD đăng ký bản quyền xe điện siêu nhỏ

Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) vừa công bố hồ sơ bằng sáng chế mẫu ô tô điện đô thị siêu nhỏ hai cửa hoàn toàn mới của BYD. Mẫu xe này tiếp tục do đội ngũ của Giám đốc thiết kế BYD Wolfgang Egger (cựu giám đốc thiết kế của Audi và Lamborghini) chắp bút. Động thái này diễn ra ngay sau cột mốc BYD xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 19 triệu vào ngày 9/11.

Hình ảnh đăng ký bản quyền mẫu xe điện đô thị hai cửa mới của BYD. (Ảnh: CNIPA)

Khác với kiểu dáng hình hộp của mẫu kei car Racco được bán tại Nhật Bản, mẫu microcar mới của BYD sở hữu ngoại hình bo tròn mềm mại với khoảng sáng gầm thấp chuyên dụng cho đô thị, có điểm tương đồng với mẫu smart #2 của liên doanh Daimler - Geely. Phần đầu xe thiết kế khép kín, nổi bật với dải đèn LED vắt ngang và cấu trúc mũi xe hai tầng.

Hiện BYD vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết cũng như thời điểm sản xuất thương mại của mẫu xe cỡ nhỏ này.