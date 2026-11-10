Tin xe 10/11: BYD bị điều tra vì nghi vấn nhái thiết kế Land Rover

Văn phòng BYD bị khám xét vì nghi vấn sao chép Land Rover Defender

Theo thông tin mới nhất từ The Guardian, tòa án đã khám xét hai văn phòng của BYD tại Schiedam và Hoofddorp (Hà Lan), thu giữ nhiều dữ liệu kỹ thuật số trong vụ tranh chấp pháp lý với Jaguar Land Rover (JLR).

Hãng xe Anh Quốc cáo buộc mẫu SUV BYD Ti7 xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nghi ngờ BYD đã tháo rời một chiếc Defender để sao chép ngược công nghệ.

Phiên điều trần sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 11/11 tại Den Haag (Hà Lan), trong khi năm 2019 JLR cũng từng thắng kiện thương hiệu Jiangling vì mẫu Landwind X7 nhái thiết kế Range Rover Evoque.

Mẫu SUV 7 chỗ BYD Ti7 sắp bán tại châu Âu bị cáo buộc sao chép thiết kế của Land Rover Defender. (Ảnh: BYD)

Mẫu SUV BYD Ti7 có kiểu dáng hình hộp vuông vức, vòm bánh xe góc cạnh và lốp dự phòng gắn ở cửa hậu được cho là mang nét tương đồng với Land Rover Defender. Phiên bản 7 dự kiến bàn giao tới tay khách hàng Anh vào tháng 1/2027 có chiều dài 5.146 mm, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ 1.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện cho tổng công suất 402 mã lực.

Tại Anh, BYD Ti7 có giá 47.995 bảng Anh (quy đổi khoảng 1,64 tỷ đồng), rẻ hơn mức giá 68.465 bảng Anh (quy đổi khoảng 2,34 tỷ đồng) của chiếc Land Rover Defender 110 bản 7 chỗ.

Mẫu SUV BYD Ti7 đặt cạnh Land Rover Defender. (Ảnh: AI)

SUV điện cỡ nhỏ BMW iX2 chạy thử nghiệm

Nguyên mẫu chạy thử của chiếc SUV lai coupe thuần điện cỡ nhỏ BMW iX2 2028 vừa xuất hiện trên đường phố châu Âu với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse thế hệ mới.

Bản nâng cấp giữa vòng đời dự kiến giữ nguyên phom dáng tổng thể. Phần đầu xe được làm mới hoàn toàn khi loại bỏ lưới tản nhiệt cỡ lớn cũ để chuyển sang mặt ca-lăng quả thận thu nhỏ gọn gàng, đi kèm cụm đèn pha mới tích hợp dải LED định vị hình chữ V. Khu vực đuôi xe giữ nguyên cánh gió liền cốp nhưng được tinh chỉnh lại đồ họa đèn hậu LED hiện đại hơn.

Nguyên mẫu SUV thuần điện BMW iX2 2028 chạy thử nghiệm với phần đầu xe thiết kế mới. (Ảnh: Baldauf)

Bên trong khoang lái, BMW iX2 dự kiến được trang bị màn hình hiển thị toàn cảnh Panoramic iDrive kéo dài và vô lăng 4 chấu kiểu mới tương tự đàn anh iX3.

Do tiếp tục phát triển trên khung gầm FAAR hiện hành thay vì nền tảng Neue Klasse mới, xe dự kiến giữ nguyên hai cấu hình động cơ gồm bản eDrive20 trang bị một mô-tơ công suất 201 mã lực cùng mômen xoắn cực đại 247 Nm và bản xDrive30 với hai mô-tơ có công suất 308 mã lực cùng mômen xoắn cực đại 494 Nm, đi kèm bộ pin Lithium-ion dung lượng 66,5 kWh.

Nissan đưa dòng xe Patrol trở lại thị trường Mỹ sau 58 năm

Sau gần 6 thập kỷ vắng bóng kể từ chiếc Patrol 60 hai cửa ngừng bán vào năm 1969, Nissan quyết định đưa tên gọi biểu tượng Patrol quay trở lại thị trường Mỹ trên phiên bản năm 2027. Tuy nhiên, thay vì phát triển một dòng xe hoàn toàn mới, Patrol sẽ trở thành tên gọi mới của dòng SUV cỡ lớn Armada. Xe có giá khởi điểm từ 81.265 USD (quy đổi khoảng 2,07 tỷ đồng).

Nissan Armada Pro-4X 2027 tại Mỹ được đổi tên thành Patrol. (Ảnh: Nissan)

Xe được phân phối với phiên bản Pro-4X duy nhất, trang bị khóa vi sai cầu sau điện tử, hệ thống treo khí nén thích ứng, bộ lốp đa địa hình chuyên dụng, móc kéo cứu hộ màu đỏ và cản trước vát cao giúp mở rộng góc tới.

Ngoài ra, khách hàng có thể trang bị thêm gói phụ kiện chính hãng từ bộ phận hiệu năng cao Nismo gồm mâm hợp kim Axis đi kèm lốp BFGoodrich, thanh bảo vệ sườn xe và giá nóc tích hợp dàn đèn trợ sáng LED.