Tin xe 1/10: BMW trình làng 3 Series thế hệ mới, VW ra mắt ID. Tiguan

BMW 3 Series thế hệ mới ra mắt, biến thể M Performance mạnh nhất trong các đời xe

Thế hệ tiếp theo của mẫu sedan ăn khách BMW 3 Series chính thức được trình làng. Xe được phát triển trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới và có hai biến thể động cơ đốt trong và thuần điện (BMW i3). Đối với tệp khách hàng yêu thích động cơ đốt trong, phiên bản hiệu suất cao BMW M350 xDrive sử dụng máy xăng 3.0 lít sáu xi-lanh thẳng hàng kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh công suất 443 mã lực và khả năng bứt tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây.

BMW 3 Series thế hệ mới chính thức được trình làng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tính năng Drift Moment được trang bị trên một mẫu xe M Performance của dòng 3 Series, hứa hẹn mang lại trải nghiệm phấn khích tối đa. Bên trong khoang lái, toàn bộ dải sản phẩm 3 Series mới đều được lột xác với màn hình trung tâm 17,9 inch và hệ điều hành BMW Operating System X thế hệ mới nhất.

Khoang nội thất với hệ điều BMW Operating System X của 3 Series mới.

Phiên bản thuần điện i3 50 xDrive sở hữu cụm pin 108,7 kWh, mang lại tầm hoạt động lên tới 912 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Mẫu xe trang bị mô-tơ điện kép mạnh 469 mã lực, hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 400 kW, cho phép đi thêm 423 km chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Volkswagen ID. Tiguan chuẩn bị trình làng, thay thế bộ đôi ID.4 và ID.5

Volkswagen chính thức xác nhận sẽ giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID. Tiguan vào đầu tháng 10 tới, trước khi tung ra thị trường vào đầu năm 2027. Động thái này nằm trong chiến lược số hóa các dòng sản phẩm mang tính biểu tượng của hãng, nối tiếp con đường của ID. Polo và ID. Cross.

Volkswagen sẽ phân phối ID Tiguan song song với các biến thể khác của dòng Tiguan.

Dòng xe ID. Tiguan mới sẽ đóng vai trò kế nhiệm trực tiếp và thay thế hoàn toàn cho hai mẫu xe điện ID.4 và ID.5 hiện tại. Dù mang tên gọi giống nhau, ID. Tiguan sẽ được phát triển trên cấu trúc thuần điện riêng biệt và phân phối song song cùng với các phiên bản Tiguan chạy xăng, dầu và plug-in hybrid truyền thống nhằm đáp ứng đa dạng thị hiếu của người dùng.

ICaur V27 ra mắt phiên bản tầm xa, có thể chạy thuần điện 300 km

Tại Trung Quốc, thương hiệu Chery vừa chính thức công bố các thông số kỹ thuật của phiên bản Long-Range tầm xa cho mẫu SUV địa hình iCaur V27. Điểm nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản này là khối pin LFP dung lượng 51,2 kWh của CATL, giúp xe có khả năng vận hành thuần điện lên tới 300 km theo chuẩn CLTC - tăng gần 100 km so với các phiên bản tiền nhiệm.

Icaur V27 Long-Range Edition có khả năng di chuyển thuần điện lên tới 300 km.

Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid nối tiếp EREV với máy xăng 1.5 lít tăng áp đóng vai trò làm máy phát điện sạc lại cho pin, kết hợp cùng hai mô-tơ điện cho tổng công suất 449 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh. Hệ thống pin mới cho phép sạc nhanh DC từ 30% lên 80% chỉ trong 17 phút, đồng thời tăng công suất phát điện ra thiết bị ngoại vi V2L lên mức 6,0 kW, tối ưu hóa trải nghiệm cắm trại và dã ngoại ngoài trời.