Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan chỉ thắng 3 trong 6 trận chung kết King's Cup gần nhất. Đáng chú ý, trong 4 lần gần nhất góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đội bóng xứ Chùa vàng chỉ có một lần đăng quang. Đây là con số đáng lo ngại, nhất là khi King's Cup 2026 có thể trở thành cơ hội quan trọng để bóng đá Thái Lan tìm lại niềm vui chiến thắng.

Tuy nhiên, thống kê trong 4 lần liên tiếp vào chung kết King's Cup từ năm 2023 đến 2026 mới là điều khiến người hâm mộ Thái Lan lo lắng. Ở ba trận chung kết gần nhất đã diễn ra, đội bóng xứ Chùa vàng chỉ một lần giành chiến thắng, hai lần phải nhận thất bại.

Cụ thể, tại King's Cup 2023, Thái Lan hòa Iraq 2-2 trước khi thua 4-5 trên chấm luân lưu. Một năm sau, đội chủ nhà đánh bại Syria với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch lần thứ 16 trong lịch sử. Tuy nhiên, đến King's Cup 2025, Thái Lan lại để thua Iraq 0-1 trong trận tranh cúp.

Tuyển Thái Lan đang đứng trước áp lực phải giành chức vô địch King's Cup 2026, trong bối cảnh Madam Pang vừa từ chức và thành tích ở các trận chung kết gần đây không thực sự thuyết phục.Ảnh: FBNV

Như vậy, trong ba trận chung kết gần nhất, Thái Lan chỉ có tỷ lệ chiến thắng 33,3% nếu tính kết quả trong thời gian thi đấu chính thức. King's Cup 2026 là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển này góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện thành tích đáng thất vọng.

Ở King's Cup 2026, đối thủ của Thái Lan là Tajikistan, đội tuyển đứng thứ 100 thế giới, trong khi đội chủ nhà xếp hạng 93 FIFA. Thầy trò HLV Anthony Hudson giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 6-0 trước Brunei. Đây là màn trình diễn tạo ra sự tự tin lớn, nhưng trận đấu với Tajikistan mới là phép thử quan trọng cho tham vọng vô địch.

Đáng chú ý, King's Cup lần này diễn ra trong giai đoạn Madam Pang vừa chuyển giao vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia cho doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri. Sau nhiều năm trực tiếp đồng hành cùng các cầu thủ, nữ Chủ tịch FAT quyết định rút khỏi vai trò này để tập trung cho công việc điều hành liên đoàn. Bà vẫn tiếp tục theo sát đội tuyển trên cương vị Chủ tịch FAT.

Vì vậy, chức vô địch King's Cup 2026 mang ý nghĩa quan trọng với bóng đá Thái Lan. Đây không chỉ là cơ hội chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định ở các trận chung kết, mà còn là dịp để đội tuyển tạo dấu ấn trong giai đoạn Madam Pang có sự thay đổi về vai trò quản lý. Trận chung kết giữa Thái Lan và Tajikistan diễn ra lúc 19h30 ngày 17/11 trên sân vận động tỉnh Sisaket.