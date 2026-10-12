Tin vui với diễn viên Lê Khánh

Lê Khánh là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình Việt Nam. Chị từng chinh phục khán giả qua nhiều tác phẩm như Mùi ngò gai, Dù gió có thổi và xây dựng dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với hình tượng hài hước, nữ diễn viên đang cho thấy nỗ lực làm mới bản thân bằng những vai diễn có màu sắc khác biệt.

Năm 2011, Lê Khánh bắt đầu tạo dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh rộng với Cô dâu đại chiến. Vai Lê Quyên cùng nét diễn đỏng đảnh, hài hước giúp chị trở thành một trong những gương mặt gây chú ý của bộ phim. Thành công tiếp tục được nối dài qua Cô dâu đại chiến 2, Ngày nảy ngày nay và Bạn gái tôi là sếp. Bên cạnh diễn xuất, chị còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật Scarlet Overkill trong phiên bản tiếng Việt của phim hoạt hình Minions.

Lê Khánh tiếp tục làm mới bản thân sau nhiều năm ghi dấu ấn với những vai diễn hài duyên dáng. Ảnh: FBNV

Sau một thời gian không xuất hiện quá dày đặc ở địa hạt điện ảnh, Lê Khánh trở lại với Biệt đội rất ổn (2023), tiếp đó góp mặt trong Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Chị Ngã Em Nâng. Những dự án liên tiếp giúp nữ diễn viên duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, đồng thời mở ra cơ hội thử nghiệm các dạng nhân vật đa dạng hơn.

Đáng chú ý nhất là Ma Xó, bộ phim đánh dấu lần Lê Khánh thử sức với thể loại kinh dị. Trong tác phẩm của đạo diễn Phan Bá Hỷ, chị đảm nhận vai thầy cúng Tánh, một nhân vật mang màu sắc bí hiểm, khác biệt rõ rệt với hình ảnh vui vẻ, hoạt bát vốn quen thuộc với công chúng. Vai diễn cho phép nữ diễn viên khai thác những sắc thái tâm lý nặng nề hơn, cho thấy nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ tạo dấu ấn về diễn xuất, Ma Xó còn đạt thành tích thương mại đáng kể. Phim khởi chiếu ngày 5/6/2026, vượt mốc 100 tỷ đồng sau chín ngày và thu về hơn 145 tỷ đồng trước khi dừng chiếu tại các cụm rạp Việt Nam từ ngày 23/6. Thành tích này đưa tác phẩm vào nhóm phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất, đồng thời trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình điện ảnh của Lê Khánh.

Vai diễn trong Ma Xó mở ra dấu ấn mới trong hành trình điện ảnh của Lê Khánh.

Việc Ma Xó chuẩn bị ra mắt tại Úc tiếp tục mang đến tin vui cho nữ diễn viên và ê-kíp. Sau khi khép lại hành trình chiếu rạp trong nước, tác phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khán giả ở thị trường khác. Đây cũng là bước phát triển đáng chú ý đối với một bộ phim khai thác chất liệu tâm linh dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả phát hành tại thị trường quốc tế vẫn cần được nhìn nhận qua kết quả thực tế sau khi phim ra mắt.

Bên cạnh sự nghiệp, Lê Khánh có cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Tuấn Khải. Cả hai trải qua khoảng 12 năm yêu nhau trước khi kết hôn vào cuối năm 2014 và hiện có hai con trai. Sự đồng hành của chồng cùng cuộc sống gia đình được nữ diễn viên nhiều lần nhắc đến như điểm tựa trong hành trình làm nghề.

Từ những vai hài tạo tiếng cười đến nhân vật kinh dị trong Ma Xó, Lê Khánh đang từng bước mở rộng giới hạn diễn xuất của mình. Thành tích phòng vé cùng kế hoạch phát hành phim tại Úc là những tín hiệu tích cực, giúp chị có thêm dấu ấn ở địa hạt điện ảnh. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là niềm vui từ thành công của một tác phẩm mà còn là cơ hội tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.