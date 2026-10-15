Tin vui: Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được tăng trợ cấp hằng tháng

Trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định số 388/2026/NĐ-CP ngày 13/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, với nhiều điều chỉnh nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các đối tượng chính sách.

Một trong những điểm đáng chú ý là thay đổi cách xác định mức trợ cấp hằng tháng. Theo quy định trước đây, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được xét hưởng trợ cấp hằng tháng 540.000 đồng. Mức trợ cấp này được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Tăng trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Theo quy định mới, nhóm đối tượng nêu trên được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Việc gắn mức trợ cấp với chuẩn trợ giúp xã hội giúp chính sách có cơ sở điều chỉnh theo quy định mới, góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nghị định cũng sửa đổi quy trình, thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân của người đã mất nộp một bộ hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú bằng hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, nếu giấy tờ của người dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu người dân cung cấp hoặc nộp lại những giấy tờ này.

Rút ngắn thời gian giải quyết trợ cấp mai táng

Nghị định 388/2026/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm và thời hạn xử lý hồ sơ ở từng cấp. Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã rà soát, kiểm tra, tổ chức hội nghị xét duyệt và xác định đối tượng đủ điều kiện. Kết quả được công khai tại trụ sở UBND cấp xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo trên đài truyền thanh cấp xã trong 5 ngày làm việc.

Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh chủ trì thẩm định, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các đơn vị liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo.

Đối với trợ cấp mai táng, thời hạn giải quyết được rút ngắn đáng kể. Trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã kiểm tra, lập văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Cơ quan này có 3 ngày làm việc để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh; thời hạn ban hành quyết định trợ cấp mai táng là 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo.

So với quy định trước đây, thời gian xử lý tại cấp xã giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày; tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giảm từ 10 ngày xuống 3 ngày; thời hạn ban hành quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh giảm từ 10 ngày xuống 2 ngày làm việc.

Về hồ sơ trợ cấp mai táng, thân nhân hoặc người lo mai táng có thể sử dụng bản trích sao quyết định hưởng trợ cấp một lần hoặc hằng tháng của người đã mất. Trường hợp người đã mất chưa được hưởng chế độ, có thể nộp bản niêm yết kết quả xét duyệt của UBND cấp xã. Nếu cơ quan tiếp nhận khai thác được dữ liệu chứng tử từ các cơ sở dữ liệu liên quan, người dân không phải nộp giấy tờ này.

Đối với hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1/12/2026, việc giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP, Nghị định số 344/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Ngoài ra, thân nhân thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam chết từ ngày 20/11/2017 đến trước ngày Nghị định mới có hiệu lực, chưa được giải quyết trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để giải quyết trợ cấp mai táng, được đề nghị xem xét hưởng trợ cấp một lần 3,6 triệu đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.