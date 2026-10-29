Tin vui: Tàu sẽ dừng ở ga Phủ Lý để người dân miền Trung đến Bệnh viện Bạch Mai

Ngành đường sắt sẽ bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 tuyến Vinh - Hà Nội từ ngày 1/11.

Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân các tỉnh miền Trung đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương (Việt Đức và Bạch Mai) ở khu vực phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Ngành đường sắt đã bố trí đoàn tàu đưa bác sĩ đến làm việc tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Vũ Điệp

Theo lịch trình, tàu NA2 xuất phát từ ga Vinh lúc 21h55 hôm trước và đến ga Phủ Lý lúc 3h54 hôm sau.

Với khung giờ này, người bệnh và người thân có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, sau đó di chuyển đến bệnh viện để làm thủ tục, đăng ký khám từ đầu giờ sáng.

Việc bổ sung điểm dừng tại ga Phủ Lý được kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế nhu cầu thuê phòng lưu trú qua đêm. Nếu hoàn thành việc khám, chữa bệnh trong buổi sáng, hành khách cũng có thể chủ động bố trí chuyến trở về trong ngày.

Để phục vụ hành khách, khu vực nhà ga đã được nâng cấp hệ thống mái che, bố trí ghế ngồi chờ trong phòng đợi và tạo điều kiện kết nối với các phương tiện khác tại cổng ga.

Trước đó, ngành đường sắt đã tăng cường thêm một toa hành khách cho đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi khám chữa bệnh, nâng năng lực vận chuyển lên khoảng 700 lượt hành khách mỗi chuyến, tương đương 1.400 lượt mỗi ngày.

Việc bổ sung ga Phủ Lý là giải pháp tiếp theo nhằm tăng khả năng kết nối đường sắt với các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.