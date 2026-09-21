Tin vui người có thẻ bảo hiểm y tế, mỗi năm dự kiến được chi 350.000 đồng khám sức khỏe

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT. Nếu được thông qua, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Đây là đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân đang được triển khai trên diện rộng, đồng thời Bộ Y tế xây dựng cơ chế đưa chi phí khám vào phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Người lớn được BHYT chi tối đa 350.000 đồng mỗi năm

Theo dự thảo, mỗi người tham gia BHYT được Quỹ thanh toán một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm.

Với người trên 18 tuổi, mức thanh toán tối đa được đề xuất là 350.000 đồng/lần/năm. Khoản này bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối Quỹ.

Trẻ em được áp dụng mức thấp hơn, trong đó nhóm từ 6 đến 18 tuổi tối đa 250.000 đồng/lần/năm, trẻ dưới 6 tuổi tối đa 200.000 đồng/lần/năm.

Nguồn kinh phí trước hết được cân đối từ khoản dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, trích từ số thu BHYT theo quy định. Trường hợp nguồn này không đủ, chi phí sẽ được thanh toán từ nguồn Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Dự thảo cũng quy định nếu người dân thực hiện thêm các dịch vụ nằm ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ thì phần chi phí phát sinh do người dân tự chi trả.

Không phải ai cũng phải làm hết xét nghiệm

Một điểm đáng chú ý là danh mục dịch vụ trong dự thảo được xây dựng theo hướng xác định danh mục và số lượng tối đa, chứ không phải yêu cầu tất cả người dân đều phải thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, kỹ thuật.

Với người trên 18 tuổi, nội dung khám có thể bao gồm công thức máu, đường máu, triglyceride, cholesterol toàn phần, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang...

Trẻ em được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động, lịch sử tiêm chủng và khám lâm sàng tổng quát.

Việc thực hiện dịch vụ nào sẽ do bác sĩ căn cứ hướng dẫn chuyên môn và tình trạng sức khỏe thực tế để chỉ định.

Cách tiếp cận này nhằm tránh tình trạng người dân đi khám định kỳ nhưng phải thực hiện một loạt xét nghiệm giống nhau bất kể tuổi, tiền sử bệnh hay nguy cơ sức khỏe.

Có thể dùng lại kết quả xét nghiệm trong 3 tháng

Dự thảo cũng đưa ra cơ chế hạn chế việc làm lại những xét nghiệm mà người dân đã thực hiện trong thời gian gần.

Theo đó, với các dịch vụ cận lâm sàng đã có kết quả trong vòng 3 tháng trước ngày khám, nếu dữ liệu đã được tích hợp và có thể tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bác sĩ có thể sử dụng kết quả cũ thay vì chỉ định lại.

Với người đang điều trị ngoại trú và nhận thuốc BHYT định kỳ, bác sĩ cũng được xem xét sử dụng kết quả từ những lần khám trước để chỉ định các xét nghiệm, kỹ thuật cần thiết.

Quy định nhằm hạn chế việc thực hiện trùng lặp dịch vụ kỹ thuật trong trường hợp người bệnh đã có kết quả còn giá trị về chuyên môn, qua đó giảm chi phí và tránh phát sinh các xét nghiệm không cần thiết.

Trường hợp qua khám sức khỏe phát hiện bệnh và bác sĩ chỉ định điều trị ngay, chi phí điều trị sẽ được Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người bệnh.

Hơn 40 triệu người đã được khám trong 8 tháng

Đề xuất thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ được đưa ra trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai trên diện rộng chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Theo Bộ Y tế, đến hết tháng 8, hơn 40 triệu người đã được khám sức khỏe. Qua hoạt động này, nhiều trường hợp được phát hiện bệnh không lây nhiễm, ung thư, bệnh đường hô hấp và tật khúc xạ.

Tiến độ triển khai giữa các địa phương hiện chưa đồng đều, trong đó một số địa phương đạt kết quả tích cực như Đồng Tháp, Cà Mau, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Cùng với mở rộng hoạt động khám, dữ liệu sức khỏe cũng từng bước được số hóa. Đến nay, hơn 34 triệu người đã có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.