Tin vui liên quan đến NSƯT Đại Nghĩa ở tuổi 47

NSƯT Đại Nghĩa vừa đón nhận tin vui khi bộ phim điện ảnh Án Mạng Karaoke, có sự tham gia của anh, được công bố đứng thứ hai trong nhóm phim Việt đạt doanh thu ngày đầu khởi chiếu cao nhất tại Bắc Mỹ năm 2026. Thành tích này thu hút sự chú ý khi tác phẩm đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt tại phòng vé trong nước.

Theo thông tin được ê kíp và đơn vị phát hành chia sẻ, Án Mạng Karaoke đã ghi nhận kết quả tích cực trong ngày đầu ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Dù chưa công bố con số doanh thu cụ thể đi kèm thứ hạng, đây vẫn là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim quy tụ NSƯT Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh Việt.

Án Mạng Karaoke được công bố đứng thứ hai trong nhóm phim Việt có doanh thu ngày đầu khởi chiếu cao nhất tại Bắc Mỹ năm 2026.

Đặc biệt, Án Mạng Karaoke còn được giới thiệu là phim điện ảnh Việt đầu tiên phát hành cùng ngày tại các thị trường thuộc bốn châu lục gồm Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Tác phẩm bắt đầu ra mắt quốc tế từ ngày 30/10, với sự đồng hành của nhà phân phối 3388 Films.

Bộ phim được đưa đến nhiều thị trường như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Australia và New Zealand. Việc phát hành gần như đồng thời giúp dự án có cơ hội tiếp cận cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời thử sức với nhóm khán giả quốc tế yêu thích những câu chuyện mang màu sắc văn hóa Việt Nam.

Đối với NSƯT Đại Nghĩa, thành tích này càng đáng chú ý khi anh đang có một vai diễn khác biệt so với hình ảnh hài hước quen thuộc. Trong Án Mạng Karaoke, NSƯT Đại Nghĩa hóa thân thành thầy Nguyện Giang, người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh, mái tóc bạc dài và gắn bó với hoạt động tu tập tại một homestay biệt lập trên núi.

NSƯT Đại Nghĩa gây chú ý với tạo hình thầy Nguyện Giang đầy bí ẩn trong bộ phim Án Mạng Karaoke.

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm người tìm đến nơi đây với mong muốn nghỉ ngơi, chữa lành tinh thần. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành vụ án bí ẩn khi bà Thủy, người phụ nữ mê hát karaoke do Vân Dung thủ vai, bất ngờ bị sát hại.

Khi mọi người bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, những mâu thuẫn và bí mật trong nhóm lần lượt xuất hiện. Tâm, nhân vật do Đoàn Thiên Ân đảm nhận, phải vận dụng kinh nghiệm làm báo để tìm kiếm manh mối, trong khi thầy Nguyện Giang của NSƯT Đại Nghĩa cũng trở thành một mắt xích đáng chú ý trong diễn biến câu chuyện.

Nhân vật Nguyện Giang của NSƯT Đại Nghĩa trở thành một trong những mắt xích đáng chú ý của vụ án bí ẩn trong phim.

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục gây tò mò khi chia sẻ hình ảnh giới thiệu chiều sâu tâm lý của nhân vật. Phía sau vẻ nhẫn nhịn và những lời khuyên về sự bình an, Nguyện Giang được hé lộ là người từng trải qua tổn thương, mang trong mình những cảm xúc bị dồn nén.

Thông tin mới khiến vai diễn của NSƯT Đại Nghĩa nhận thêm sự quan tâm, bởi nhân vật không đơn thuần xuất hiện để dẫn dắt một khóa tu mà còn có những bí mật riêng. Đây cũng là cơ hội để nam nghệ sĩ thử sức với dạng vai có nhiều xung đột tâm lý hơn những nhân vật anh thường thể hiện.

NSƯT Đại Nghĩa thử sức với vai diễn có nội tâm phức tạp, khác biệt so với hình ảnh hài hước quen thuộc.

Tại buổi giới thiệu phim trước đó, NSƯT Đại Nghĩa từng tiết lộ anh chủ động đề xuất điều chỉnh cách xây dựng Nguyện Giang. Nam nghệ sĩ muốn nhân vật là một người tự tìm đến việc tu tập và thiền định, thay vì đại diện trực tiếp cho một tôn giáo cụ thể.

Bên cạnh NSƯT Đại Nghĩa, bộ phim còn có sự tham gia của Thanh Sơn, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc và Tạ Lâm. Tác phẩm do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, kết hợp yếu tố trinh thám, hài đen và giật gân.

Tại Việt Nam, Án Mạng Karaoke từng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Trại Buôn Người để vươn lên dẫn đầu phòng vé trong giai đoạn chiếu sớm. Đến đầu tháng 11, nhiều báo cáo ghi nhận tác phẩm đạt doanh thu khoảng 47 tỷ đồng.

Án Mạng Karaoke ghi nhận doanh thu khoảng 47 tỷ đồng tại Việt Nam, đồng thời mở rộng phát hành ra nhiều thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bộ phim cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình và khán giả đánh giá câu chuyện có ý tưởng thú vị nhưng cách xây dựng manh mối, suy luận phá án và xử lý các nút thắt chưa thực sự thuyết phục.

Sự xuất hiện của Chị Chị Em Em 3 cũng khiến Án Mạng Karaoke chịu thêm áp lực cạnh tranh về suất chiếu và lượng khán giả. Bởi vậy, thành tích tại Bắc Mỹ mang đến một tín hiệu tích cực giữa lúc tác phẩm gặp khó khăn trong việc duy trì sức hút tại thị trường nội địa.

Sau nhiều năm hoạt động trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh, NSƯT Đại Nghĩa vẫn liên tục thử sức với những dạng nhân vật khác nhau. Việc góp mặt trong dự án có lịch phát hành rộng khắp quốc tế tiếp tục bổ sung một dấu mốc cho sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

NSƯT Đại Nghĩa tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh khi góp mặt trong dự án phim Việt được phát hành tại bốn châu lục.

Với NSƯT Đại Nghĩa, tin vui không chỉ nằm ở thứ hạng doanh thu ngày đầu mà còn cho thấy cơ hội để những tác phẩm có nghệ sĩ Việt tham gia tiếp cận nhiều thị trường hơn. Dù phản ứng về chất lượng phim còn khác biệt, hành trình phát hành quốc tế của Án Mạng Karaoke vẫn là một kết quả đáng ghi nhận.