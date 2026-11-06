Tin vui: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mới ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Những đối tượng được vay vốn

Theo đó, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo gồm:

Nhóm thứ nhất, học sinh, sinh viên mồ côi cả cha và mẹ; hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan.

Chính sách cũng áp dụng đối với học sinh, sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định.

Nhóm thứ hai, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Nhóm thứ ba, học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Quyết định quy định mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Trong từng thời kỳ, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức vốn cho vay tối đa phù hợp với biến động giá cả và mức thu học phí của các cơ sở đào tạo.

Về điều kiện vay vốn, học sinh, sinh viên phải thuộc đối tượng được vay theo Quyết định. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất, phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm học sinh, sinh viên phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để Ngân hàng Chính sách xã hội có căn cứ giải ngân vốn vay.

Về phương thức cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học mới phải trả nợ lần đầu

Theo Quyết định, thời hạn cho vay được tính từ ngày khách hàng bắt đầu được giải ngân vốn vay đến ngày trả hết nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên.

Thời hạn này bao gồm thời hạn giải ngân vốn vay; thời gian từ khi người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay đầu tiên và thời hạn trả nợ. Ngày kết thúc khóa học được xác định là ngày người học được cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải ngân vốn vay được tính từ ngày khách hàng nhận khoản vay đầu tiên đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, kể cả thời gian được cơ sở đào tạo cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Thời hạn giải ngân được chia thành các kỳ hạn do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân vốn vay trong thời gian học sinh, sinh viên được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, hoặc bị buộc thôi học, tự thôi học.

Trong thời hạn giải ngân vốn vay, khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay được tính kể từ ngày khách hàng nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng, khách hàng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Khách hàng có thể trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay sau khi trừ đi thời gian người học được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn, với mức trả nợ mỗi kỳ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định theo nguyên tắc giảm thiểu áp lực tài chính tập trung tại một thời điểm cho khách hàng, qua đó giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Riêng đối với chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng hai lần thời hạn giải ngân vốn vay.

Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước thời điểm Quyết định có hiệu lực, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng vay vốn và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên; trừ việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ quy định tại Điều 10 Quyết định này được áp dụng đối với các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong hợp đồng tín dụng đã ký kể từ ngày 1/1/2027.

Mức vay vốn tối đa quy định tại Quyết định này được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 1/1/2027.

Đối với các nội dung thay đổi, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cụ thể cho khách hàng vay vốn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng vay vốn.