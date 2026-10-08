Tin vui: Hà Nội thêm điểm bắn pháo hoa đêm 10/10

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) vừa được UBND Tp.Hà Nội ban hành, bên cạnh hồ Hoàn Kiếm và hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả (điểm cầu phường Hoàn Kiếm: 1.725 quả; phường Tây Hồ: 1.800 quả; phường Hà Đông: 500 quả).

Tổng số pháo hoa nổ tầm thấp là 1.175 quả (điểm cầu phường Hoàn Kiếm: 500 quả; phường Tây Hồ: 475 quả; điểm cầu phường Hà Đông: 200 quả).

Giàn pháo hoa nổ tầm thấp có tổng số 110 giàn (điểm cầu phường Hoàn Kiếm: 50 giàn; phường Hà Đông: 60 giàn).

Pháo nổ nước có 200 quả (điểm cầu phường Tây Hồ).

Có tổng số 1.280 giàn pháo hoa hỏa thuật (350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm; 900 giàn bố trí trên mặt hồ Tây; 30 giàn bố trí trên bờ mặt đất hồ Văn Quán).

Ảnh minh họa.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND Tp.Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông tổ chức vận chuyển pháo hoa, thiết bị kỹ thuật, xây dựng và triển khai các phương án bắn theo kế hoạch.

Ban Chỉ huy quân sự các phường phối hợp với lực lượng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện lắp đặt, kết nối hệ thống pháo hoa và tổ chức bắn đúng kịch bản. Công an thành phố chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, việc tổ chức giao thông tại các khu vực được triển khai từ sớm nhằm phục vụ công tác lắp đặt và bảo đảm an toàn.

Tại Hồ Hoàn Kiếm, từ 23 giờ ngày 7/10, lực lượng chức năng tổ chức dựng hàng rào cứng, cấm một nửa mặt đường Đinh Tiên Hoàng phía giáp hồ, đoạn từ nút giao phố Lê Thạch đến nút giao phố Đinh Lễ. Từ 18 giờ ngày 10/10 đến khi kết thúc chương trình, toàn bộ đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ nút giao Trần Nguyên Hãn đến nút giao Tràng Tiền sẽ được cấm phương tiện lưu thông.

Ở khu vực Hồ Tây, tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp mặt hồ, đoạn từ nút giao Quảng Khánh - Phủ Tây Hồ đến trạm biến áp 25 tại số 47 Quảng Khánh, được thiết lập hàng rào cứng và cấm đường từ 7 giờ ngày 7/10 cho đến khi kết thúc màn trình diễn pháo hoa.

Với 3 điểm bắn pháo hoa trải rộng từ trung tâm đến phía Tây và Tây Nam thành phố, chương trình pháo hoa nghệ thuật đêm 10/10 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân Hà Nội.