Tin vui của Tỉnh Bách Nhiên - Loan Niệm 'Đầu xuân tươi sáng'

Theo Thời báo VTV, vừa qua, bảng xếp hạng tháng 9/2026 của Huan Network về chỉ số yêu thích của các nhân vật trong phim truyền hình Hoa ngữ đã gọi tên Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) của phim "Đầu xuân tươi sáng" ở vị trí đầu bảng. Xếp sau là Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa) trong phim "Lan Hương như cố", Thượng Quan Thành Minh (Lý Hiện) phim "Ta không phải đại sư".

"Đầu xuân tươi sáng" xoay quanh chuyện tình công sở bí mật giữa giám đốc điều hành công ty quảng cáo Loan Niệm có tính cách sắc sảo và nhân viên mới trẻ trung, nhiệt huyết Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Suốt 10 năm, đam mê và hiểu lầm không ngừng đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách và định hướng cuộc sống của cả hai. Mối quan hệ giữa anh và Thượng Chi Đào không chỉ gắn với cảm xúc cá nhân mà còn diễn ra trong bối cảnh công sở, nơi ranh giới giữa công việc và đời tư trở thành một yếu tố đáng chú ý của bộ phim.

Tỉnh Bách Nhiên bộc lộ tình cảm của nhân vật Loan Niệm khi nhìn người yêu. (Ảnh chụp màn hình)

Sức hút của Loan Niệm đến từ sự đối lập trong tính cách sắc sảo, có phần lạnh lùng bên ngoài nhưng lại giàu tình cảm bên trong. Mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào được phát triển theo hướng hai người chữa lành cho nhau và cùng trưởng thành. Sau những va vấp, cả hai dần học cách nhìn nhận tình yêu và bản thân một cách chín chắn hơn.

Trong phim, diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn giàu cảm xúc, tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sau khi phim đã kết thúc. Đã có nhiều nam diễn viên thể hiện hình ảnh "tổng tài" là những người tài giỏi, phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp nhưng Tỉnh Bách Nhiên có nhiều sự chăm chút tỉ mỉ để nhân vật gây ấn tượng khó quên cho người xem.

Loan Niệm không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn có sức ảnh hưởng quốc tế. Bộ phim "Đầu xuân tươi sáng" không có kinh phí sản xuất cao nhưng do ekip nhiều kinh nghiệm thực hiện nên có sự chăm chút tỉ mỉ trong cách thể hiện cảm xúc nhân vật, thời trang công sở hiện đại, nhu cầu và sở thích của giới trẻ... Điều này đã giúp bộ phim lấy lòng được nhiều khán giả toàn cầu.

Tỉnh Bách Nhiên (phải) và Tôn Thiên trong phim "Đầu xuân tươi sáng". Ảnh: Youku

Theo Sao star, Tỉnh Bách Nhiên xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia nhiều tác phẩm nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn với công chúng. Bước ngoặt đến khi anh được chọn thay thế nam chính trong "Tróc Yêu Ký", đưa tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên đến gần công chúng.

Sau thành công của "Tróc Yêu Ký", nam diễn viên tham gia chương trình "Hoa nhi" và "Thiếu niên 2". Trên màn ảnh nhỏ, bộ phim "Tân sinh" tiếp tục đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh của Tỉnh Bách Nhiên. Không lâu sau, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện trong "Rừng thép" với vai Giang Hàn Thanh, một giáo sư có tính cách cố chấp và nhiều tổn thương.

Tỉnh Bách Nhiên lên bìa GQ China tháng 10/2026. Ảnh: GQ China

GQ China vừa công bố bộ ảnh bìa số tháng 10/2026 với sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên. Nam diễn viên thử sức với nhiều phong cách thời trang, từ hình ảnh phóng khoáng, nghệ sĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng, lịch lãm của một quý ông cổ điển. Điểm nhấn của bộ ảnh là 2 phiên bản bìa riêng biệt dành cho Tỉnh Bách Nhiên và Loan Niệm, nhân vật anh đảm nhận trong phim Đầu xuân tươi sáng. Bìa A lấy tên Loan Niệm làm chủ đề, trong khi bìa B tập trung vào hình ảnh nam diễn viên ngoài đời.