Đây là thông tin mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam, những người vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhà cầm quân từng tạo nên một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

Ngày 28/11, Kanchanaburi Power đánh bại Chiangmai United với tỷ số 3-0. Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên HLV Park Hang Seo trực tiếp chỉ đạo đội bóng sau khi hoàn tất án đình chỉ hai trận của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Sự trở lại của ông Park nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Việt Nam. Dù không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt với khán giả Việt Nam. Những thành công cùng bóng đá Việt Nam từ năm 2017 đến 2023 đã tạo nên một mối liên kết rất riêng giữa ông và người hâm mộ.

HLV Park Hang Seo đã có màn tái xuất đầy thuận lợi tại Thai League 2 khi Kanchanaburi Power giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chiangmai United. Ảnh: FBNV

Do vậy, việc ông Park trở lại công việc huấn luyện sau những tranh cãi và án kỷ luật tại Thái Lan càng được chú ý. Người hâm mộ Việt Nam có thêm lý do để quan tâm khi nhà cầm quân từng đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019 tiếp tục thử sức ở một môi trường bóng đá mới.

Trước đó, HLV Park Hang Seo phải ngồi ngoài trong hai vòng đấu vì án phạt liên quan đến sự việc xảy ra ở trận hòa Pattaya United hôm 1/11. Đó là khoảng thời gian không dễ dàng với ông, nhưng Kanchanaburi Power vẫn duy trì được phong độ tương đối ổn định khi thắng Songkhla United 3-0 và hòa Khon Kaen United 2-2.

Trong ngày nhà cầm quân người Hàn Quốc tái xuất, các học trò tiếp tục mang đến niềm vui bằng màn trình diễn hiệu quả. Payanat Thodsanid mở tỷ số ở phút 20, trước khi ghi thêm bàn thắng ở phút 71. Apichart Denman ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81.

Kết quả này giúp Kanchanaburi Power có 24 điểm sau 13 vòng đấu, với 6 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ một thất bại. Đội bóng hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, tiếp tục góp mặt trong cuộc đua giành vé thăng hạng Thai League 1.

Với người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng này không chỉ đơn thuần là ba điểm của một đội bóng tại Thái Lan. Đó còn là tín hiệu tích cực từ HLV Park Hang Seo, người vẫn đang miệt mài với công việc huấn luyện sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Tình cảm mà khán giả dành cho ông không chỉ nằm ở những danh hiệu trong quá khứ, mà còn đến từ dấu ấn và những cảm xúc ông từng mang lại cho bóng đá Việt Nam.

Chặng đường phía trước của Kanchanaburi Power vẫn còn nhiều thử thách, nhưng màn tái xuất bằng chiến thắng 3-0 là khởi đầu đầy khích lệ. Chắc chắn, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ dõi theo hành trình tiếp theo của HLV Park Hang Seo tại bóng đá Thái Lan.