Tin vui của ca sĩ Đan Trường về minishow đặc biệt '50 năm cuộc đời'

Kỷ niệm cột mốc sinh nhật lần thứ 50 cùng chặng đường hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, ca sĩ Đan Trường vừa qua đã chính thức công bố tổ chức minishow đặc biệt mang tên "50 năm cuộc đời". Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 20h00, ngày 29/11/2026 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Saostar, Đan Trường chia sẻ, hiện số lượng vé còn lại không nhiều, chỉ khoảng vài chục vé. Trước tình cảm của người hâm mộ, Đan Trường bày tỏ niềm vui và hạnh phúc.

Nam ca sĩ cho biết hiện lịch trình đang bận rộn vì vừa phải chuẩn bị cho đêm nhạc, vừa sắp xếp công việc trước khi bay sang Mỹ. Đan Trường tiết lộ bản thân cần hoàn thành các tiết mục để có thể yên tâm lên đường và tiếp tục những hoạt động đã lên kế hoạch.

Đan Trường hạnh phúc khi được khán giả ủng hộ nhiệt tình ở minishow sắp tới.

Đáng chú ý, đêm nhạc sắp tới được Đan Trường đầu tư kỹ lưỡng về phần âm thanh. Nam ca sĩ cho biết hệ thống âm thanh chất lượng sẽ được chuẩn bị nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể cho khán giả. Đây cũng là yếu tố được anh chú trọng trong những chương trình biểu diễn của mình, bên cạnh phần âm nhạc và sân khấu.

Thông tin mới của Đan Trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Việc chỉ còn vài chục vé trước thềm đêm nhạc cho thấy sức hút của nam ca sĩ vẫn được duy trì sau nhiều năm hoạt động. Với những khán giả đã đồng hành cùng Đan Trường từ những ngày đầu, các đêm nhạc của anh không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc mà còn gợi lại nhiều ký ức quen thuộc.

Đan Trường - Cẩm Ly cặp song ca nổi tiếng một thời sắp tái ngộ tại minishow của Đan Trường.

Đêm nhạc hứa hẹn đưa người hâm mộ bước vào một chuyến du hành thời gian, tái hiện trọn vẹn những giai điệu bất hủ từng khuynh đảo Bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và trở thành thanh xuân của thế hệ 8X, 9X như: "Mãi mãi một tình yêu", "Đi về nơi xa", "Tình khúc vàng"... Bên cạnh đó là các sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất độc quyền dành riêng cho sự kiện.

Điểm nhấn cảm xúc bùng nổ của minishow "50 năm cuộc đời" chính là sự góp mặt của dàn khách mời tiêu biểu thuộc thế hệ vàng V-pop thập niên 1990 - 2000, bao gồm: Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Mỹ Lệ. Sự hội ngộ của những tên tuổi lớn trên cùng một sân khấu không chỉ kiến tạo một không gian âm nhạc chất lượng đỉnh cao mà còn tôn vinh tình đồng nghiệp son sắt qua nhiều thập kỷ.

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được mệnh danh là "anh Bo". Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng với nhiều ca khúc đình đám.