Elon Musk tăng gấp đôi cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ, với mỗi tài khoản đủ điều kiện dự kiến nhận được 2 cổ phiếu.

Elon Musk nâng gấp đôi cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ, tổng giá trị ước tính 18,4 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk vừa nâng gấp đôi quy mô chương trình tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em tại Mỹ, nâng tổng giá trị cam kết lên khoảng 18,4 tỷ USD. Theo đó, mỗi trẻ em đủ điều kiện sẽ nhận được hai cổ phiếu, bao gồm một cổ phiếu do SpaceX phát hành và một cổ phiếu trích từ tài sản cá nhân của vị tỷ phú.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX công bố kế hoạch phân bổ cổ phần vào các tài khoản đầu tư dành cho trẻ em mang tên Trump Accounts.

Cụ thể, trong thông báo ngày 25/11, SpaceX cho biết sẽ phát hành mới một cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động. Đáp lại, ông Elon Musk trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO) cũng cam kết đóng góp đối ứng một cổ phiếu từ lượng cổ phần cá nhân.

Xác nhận trên mạng xã hội X vào ngày 26/11, tỷ phú Elon Musk cho biết lộ trình chuyển giao sẽ được chia làm hai đợt. Phần cổ phiếu do SpaceX phát hành dự kiến được phân bổ vào tháng 12/2026, trong khi số cổ phiếu từ tài sản cá nhân của ông sẽ được chuyển giao sau khi thời hạn hạn chế giao dịch (lock-up) kết thúc vào tháng 6/2027.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, quốc gia này hiện có khoảng 72 triệu người dưới 18 tuổi. Chiếu theo mức giá đóng cửa 127,44 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/11, tổng giá trị gói hỗ trợ này có thể lên tới 18,4 tỷ USD.

Trước đó vào tháng 10, ông Elon Musk từng tuyên bố sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em Mỹ. Việc bổ sung thêm một cổ phiếu đối ứng từ chính doanh nghiệp đã chính thức nhân đôi quy mô của sáng kiến này.

Trump Accounts trở thành kênh phân bổ cổ phiếu SpaceX

Trump Accounts là chương trình tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho trẻ em Mỹ, được thiết lập theo đạo luật thuế năm 2025 dưới thời Tổng thống Donald Trump nhằm tạo lập nguồn tiết kiệm và tích lũy tài sản dài hạn cho thế hệ trẻ.

Theo số liệu Nhà Trắng công bố hồi tháng 10, gần 70 triệu tài khoản đã được kích hoạt, trong đó hơn 60 triệu tài khoản được mở theo cơ chế đăng ký tự động. Bên cạnh đó, trẻ em đủ điều kiện sinh trong giai đoạn 2025-2028 còn nhận được khoản vốn mồi ban đầu trị giá 1.000 USD từ ngân sách liên bang.

Dù vậy, cơ chế triển khai của SpaceX vẫn còn một số điểm bỏ ngỏ. Tập đoàn này xác nhận sẽ phân bổ cổ phiếu cho các tài khoản Trump Account đang hoạt động, nhưng chưa nêu rõ phương án áp dụng đối với nhóm trẻ em chưa mở tài khoản. Đồng thời, phía công ty cũng chưa làm rõ liệu lượng cổ phiếu do cá nhân tỷ phú Elon Musk đóng góp có được phân phối toàn bộ thông qua kênh này hay không.

Ngoài ông Elon Musk, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành (COO) SpaceX Gwynne Shotwell cũng công bố khoản đóng góp cá nhân lên tới hơn 2 triệu cổ phiếu SpaceX nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ Mỹ.

SpaceX mở rộng tham vọng trong lĩnh vực AI

Cam kết tặng cổ phiếu diễn ra đúng thời điểm SpaceX đẩy mạnh mở rộng sang mảng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Hôm 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt đề xuất triển khai tới 1 triệu vệ tinh của SpaceX nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo phục vụ nhu cầu tính toán AI, bất chấp cảnh báo từ Hiệp hội Thiên văn học Mỹ về nguy cơ cản trở hoạt động quan sát vũ trụ.

Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định việc trao cổ phần cho trẻ em sẽ giúp SpaceX mở rộng sự tham gia của công chúng và tạo dựng lớp cổ đông dài hạn trong tương lai. Động thái này cũng phản ánh xu hướng chia sẻ lợi ích từ sự bùng nổ AI của giới công nghệ - tương tự việc đối thủ Anthropic từng cam kết dành 5% cổ phần cho quỹ cộng đồng.

Dù vậy, giá trị thực tế của khoản hỗ trợ này vẫn phụ thuộc vào biến động thị giá cổ phiếu, cũng như các quy định cụ thể về điều kiện phân bổ, quyền nắm giữ và chuyển nhượng sẽ được công bố trong thời gian tới.