Tin vui cho tài xế qua nút giao Mỹ Thủy khi nhánh cầu mới sắp thông

Thông tin tình trạng giao thông nút giao Mỹ Thủy tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM định kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng cho biết đây là nút giao có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là các loại xe tải nặng, xe container.

Khoảng 22.000 xe/ngày đêm lưu thông qua nút giao

Mỹ Thủy là nút giao ra vào cảng Cát Lái, kết nối các tuyến vận tải hàng hóa từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ với các tỉnh Đông Nam bộ thông qua trục đường Võ Chí Công về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trung bình có khoảng 22.000 xe/ngày đêm lưu thông qua nút giao, các ngày cuối tuần lượng xe lên đến 26.000 xe/ngày đêm, trong khi đường Nguyễn Thị Định ra vào cảng Cát Lái có 2 làn đường dành cho ôtô theo mỗi hướng lưu thông, vượt quá khả năng thông hành.

Dự án nút giao Mỹ Thủy khởi công từ năm 2016 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, kỳ vọng giải quyết ùn tắc cho cảng Cát Lái. Đây là nút giao có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là những loại xe tải nặng, xe container. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang rào chắn mặt đường để thi công dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tình hình giao thông khu vực.

Thời gian qua, để giải quyết giao cắt giữa xe container và xe 2 bánh tại khu vực nút giao Mỹ Thủy, Sở Xây dựng điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút giao.

Theo đó, bố trí một pha đèn cho xe 2 bánh cả bốn hướng lưu thông qua khu vực nút giao, đã tách biệt được xung đột giữa xe container và xe 2 bánh trong khu vực nút giao và xoá được điểm đen về tai nạn giao thông tại nút giao Mỹ Thuỷ.

Đồng thời, lắp đặt dải phân cách bê tông ngăn cách phần đường dành cho ôtô và phần đường dành cho xe 2 bánh trên các tuyến đường kết nối vào nút giao như đường Võ Chí Công, đường Nguyễn thị Định, đường Đồng Văn Cống, góp phần đảm bảo an toàn cho xe 2 bánh.

Trước các dịp lễ, Tết, Sở Xây dựng phối hợp Công an thành phố, UBND các phường liên quan, đơn vị quản lý cảng để xây dựng kịch bản điều tiết, bố trí phân bổ lượng phương tiện ra vào cảng trong thời gian nhất định, tránh dồn phương tiện vào cảng trong cùng thời điểm để kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cảng.

Đưa cầu Kỳ Hà 4 vào khai thác tháng 10/2026

Trong thời gian thi công nút giao Mỹ Thủy, Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp Công an thành phố tăng cường lực lượng bố trí điều hòa giao thông tại khu vực.

Đồng thời, yêu cầu Ban giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa hạng mục công trình cầu Kỳ Hà 4 (nhánh rẽ phải trên đường Võ Chí Công vào đường Nguyễn Thị Định) vào khai thác trong tháng 10/2026, giảm áp lực các loại xe vào nút giao Mỹ Thuỷ.

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị quản lý Cảng phân bổ lượng hàng hóa lưu thông qua đường thuỷ nhằm giảm áp lực giao thông cho đường bộ tại khu vực cảng Cát Lái.

Tăng cường thông tin tình hình giao thông trên hệ thống biển quang báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng nhận biết, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp như tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, giảm áp lực giao thông tại khu vực nút giao Mỹ Thuỷ.

Theo Sở Xây dựng, sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026, lưu lượng qua khu vực cầu Phú Mỹ, nút giao Mỹ Thuỷ đã giảm đáng kể.

Ôtô con giảm từ 2% đến 12%, xe khách, ôtô tải dưới 4 tấn giảm từ 10% đến 20%, ôtô tải dưới 10 tấn giảm từ 3% đến 33%, ôtô tải dưới 18 tấn, xe đầu kéo không container giảm từ 14% đến 29%, xe đầu kéo có container giảm từ 9% đến 20%, tình hình giao thông tại khu vực tương đối ổn định.