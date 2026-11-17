Từ ngày 12/11, theo Quyết định 3318 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên toàn quốc, lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này.

Ba thủ tục đó là giải quyết hưởng BHXH một lần; giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Trước đây, các thủ tục này thường gắn với địa bàn quản lý của cơ quan BHXH. Người lao động chuyển nơi làm việc, sinh sống có thể phải quay về địa phương cũ để hoàn tất hồ sơ, gây tốn thời gian và chi phí.

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Với quy định mới, người dân có thể lựa chọn cơ quan BHXH thuận tiện để thực hiện thủ tục, thay vì phụ thuộc vào nơi đăng ký hoặc nơi đang quản lý hồ sơ. Thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với người lao động thường xuyên di chuyển, làm việc xa quê hoặc đã chuyển nơi cư trú.

Việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính chỉ thay đổi nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, không làm thay đổi điều kiện hưởng, mức hưởng và thành phần hồ sơ theo quy định. Người đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT vẫn phải thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Cùng với mở rộng địa bàn tiếp nhận, BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu để giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người dân.

Đến nay, hơn 100,2 triệu thông tin công dân đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên cả nước đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh.

Thông qua kết nối dữ liệu, hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ cấp mai táng và chế độ tử tuất đã được xử lý.

BHXH Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến, công khai tiến độ giải quyết. Mục tiêu là giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và giúp người tham gia tiếp cận quyền lợi an sinh thuận tiện hơn.