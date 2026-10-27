Tin vui cho người chờ Siri AI tiếng Việt

Giao diện lắng nghe mới của Siri AI. Ảnh: Bloomberg.

Trong thông báo ngày 26/10, Apple cho biết Siri AI sẽ hỗ trợ 4 ngôn ngữ mới vào cuối năm nay, gồm tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt, đưa tổng số ngôn ngữ cho trợ lý mới lên 10.

"Hỗ trợ ngôn ngữ cho Siri AI tiếp tục được mở rộng. Từ nay đến cuối năm, tính năng này sẽ có thêm các ngôn ngữ gồm tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt", thông báo từ Apple nhấn mạnh.

Theo 9to5Mac, điều này đồng nghĩa 4 ngôn ngữ mới có thể xuất hiện trong bản cập nhật iOS 27.3, dự kiến phát hành rộng rãi vào tháng 12. Tuy nhiên, các bản thử nghiệm (beta) đầu tiên có thể ra mắt ngay trong tuần tới.

Siri AI là bản nâng cấp cho trợ lý Siri cũ, tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với khả năng trò chuyện tự nhiên và hiểu bối cảnh tốt hơn. Người dùng có thể yêu cầu thực hiện nhiều bước truy xuất, tổng hợp dữ liệu để đưa ra hành động phù hợp trong các ứng dụng.

Khi phát hành lần đầu vào tháng 9, Siri AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Đến bản cập nhật iOS 27.2 vừa ra mắt rộng rãi đêm qua, Apple bổ sung 5 ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha.

Dù hỗ trợ tiếng Trung phồn thể, Siri AI chưa hoạt động tại Trung Quốc. Theo nguồn tin từ Bloomberg, Táo khuyết dự định triển khai một số tính năng Apple Intelligence ở đất nước tỷ dân kể từ iOS 27.3, nhưng không có Siri AI.

Ngoài ngôn ngữ mới, Siri AI trên iOS 27.2 còn bổ sung vài tính năng như truy xuất dữ liệu từ các hội thoại trước, khả năng khai thác ngữ cảnh từ nhiều ứng dụng hơn, và cải thiện tốc độ hoạt động trên Apple Watch.

Một số cải tiến khác trên iOS 27.2 gồm bộ nhận diện mới cho Apple Music, gợi ý phím tắt dựa trên nội dung tin nhắn trong iMessage, tạo hồ sơ trong ứng dụng Apple TV, các tùy chọn điều khiển mới trong Apple Home, cùng nhiều tính năng và bản vá bảo mật khác.

Tuy phiên bản mới của Apple Health từng xuất hiện trong bản beta, Apple bất ngờ loại bỏ nâng cấp này khỏi bản hoàn thiện. Giao diện mới dự kiến vẫn được triển khai vào cuối năm. Ngoài ra, ảnh tạo bởi các tính năng AI sẽ gắn dấu in mờ (watermark) chìm, cho phép kiểm tra trên công cụ SynthID Detector của Google.