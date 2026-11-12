Tin vui cho máy tính RAM 8GB sử dụng Windows 11

Máy tính RAM 8GB từ lâu được xem là một trong những nhóm thiết bị dễ gặp hạn chế khi chạy Windows 11, đặc biệt nếu người dùng thường xuyên mở nhiều ứng dụng hoặc làm việc với nhiều thẻ trình duyệt cùng lúc. Dù mức RAM tối thiểu để cài đặt hệ điều hành chỉ là 4GB, dung lượng này khó đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Trong khi đó, cấu hình RAM 16GB thường được khuyến nghị để có trải nghiệm thoải mái hơn.

Trước áp lực về chi phí linh kiện và giá máy tính ngày càng tăng, Microsoft vừa phát hành bản cập nhật mới cho Windows 11, tập trung tối ưu khả năng sử dụng bộ nhớ RAM, giúp hệ điều hành vận hành mượt mà và tiết kiệm tài nguyên hơn trên những máy tính có dung lượng RAM 8GB.

Windows 11 đã có thể chạy mượt trên máy tính có bộ nhớ RAM 8GB.

Theo Pavan Davuluri, người đứng đầu bộ phận Windows, kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy hệ thống phản hồi nhanh hơn tới 20%, trong khi khả năng đa nhiệm cải thiện khoảng 40% trên các máy tính có RAM 8GB.

Một trong những thay đổi quan trọng nằm ở cách Windows quản lý dữ liệu trong bộ nhớ. Microsoft tăng cường sử dụng kỹ thuật nén dữ liệu để giữ lại nhiều thông tin hơn trong RAM, thay vì phải chuyển chúng sang bộ nhớ ảo trên ổ cứng. Cách làm này giúp hạn chế hoạt động truy xuất dữ liệu từ ổ lưu trữ, vốn thường chậm hơn so với bộ nhớ RAM.

Theo giải thích của Davuluri, cơ chế mới có thể giúp Windows giữ thêm tới 2GB dữ liệu trong RAM. Nhờ đó, các ứng dụng hoặc thẻ trình duyệt ít phải tải lại khi người dùng chuyển qua lại giữa những tác vụ đang mở. Đây là cải tiến có ý nghĩa với máy tính dung lượng RAM hạn chế, bởi việc phải liên tục nạp lại ứng dụng có thể khiến trải nghiệm sử dụng bị gián đoạn.

Không chỉ điều chỉnh cách quản lý bộ nhớ của hệ điều hành, Microsoft còn giảm mức tiêu thụ tài nguyên ở một số phần mềm và dịch vụ đi kèm. Trên thiết bị RAM 8GB, Windows 11 sẽ không tự động tải các tiện ích Widgets cho đến khi người dùng chủ động mở tính năng này. Thay đổi được cho là giúp tiết kiệm khoảng 200MB RAM.

Trình duyệt Edge cũng được tối ưu thông qua cơ chế tự động chuyển các thẻ không hoạt động sang trạng thái ngủ sau 15 phút. Điều này giúp giảm lượng bộ nhớ dành cho những trang web người dùng chưa có nhu cầu sử dụng ngay. Các ứng dụng khác của Microsoft, bao gồm bộ công cụ Microsoft 365, cũng được điều chỉnh nhằm hạn chế tài nguyên tiêu thụ khi vận hành.

Microsoft cho biết những cải tiến hiện tại mới là một phần trong kế hoạch tối ưu Windows 11. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ nén dữ liệu, đồng thời rà soát các ứng dụng và tính năng mặc định để giảm lượng bộ nhớ cần thiết. Hãng cũng đang phối hợp với các nhà sản xuất máy tính và chip nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động từ cả phần mềm lẫn phần cứng.

Việc giảm mức tiêu thụ RAM có thể giúp Windows 11 tiếp cận tốt hơn nhóm laptop và máy tính giá rẻ, đặc biệt trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ vẫn chịu nhiều áp lực. Thay vì buộc người dùng phải nâng cấp thiết bị, những cải tiến phần mềm có thể kéo dài khả năng sử dụng của các mẫu máy cấu hình phổ thông.

Windows 11 được Microsoft phát hành chính thức vào tháng 10/2021. Theo số liệu của Statcounter được đề cập trong báo cáo, hệ điều hành này chiếm 74,29% thị phần máy tính chạy Windows trên toàn cầu, trong khi Windows 10 vẫn giữ 25,12%, dù đã kết thúc vòng đời hỗ trợ phổ thông. Tổng số thiết bị sử dụng Windows 11 hiện đã vượt mốc 1 tỷ. Với lượng người dùng lớn như vậy, việc cải thiện hiệu suất trên những cấu hình phổ biến có thể giúp Microsoft duy trì sức hút của hệ điều hành trong thời gian tới.