Sự trở lại của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Sau những dấu ấn với HOÀNG và LINK, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ tò mò khi giới thiệu album THUỲ vào ngày 26/11 vừa qua. Nhiều khán giả dành lời khen cho sản phẩm, đồng thời nhận ra những thay đổi trong cách cô thể hiện cá tính và cảm xúc qua từng ca khúc.

Sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với album vol.5 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Với một nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho từng sản phẩm, sự đón nhận của công chúng luôn là điều đáng trân trọng. Sau khi THUỲ phát hành, nhiều người nghe cho biết họ bị cuốn hút bởi cách nữ ca sĩ xây dựng một tổng thể âm nhạc có chiều sâu nhưng vẫn giữ được tính giải trí.

Một khán giả nhận xét: “Nói chung album này thấy vẫn là Hoàng Thùy Linh cá tính và thẳng thắn nhưng khéo léo và sâu sắc hơn thôi, kiểu có tiến hóa”.

Rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội đã dành lời khen cho sản phẩm phòng thu mới của Hoàng Thùy Linh.

Nhận xét này cũng phần nào phản ánh cảm nhận của nhiều người khi so sánh THUỲ với những sản phẩm trước đó. Nếu HOÀNG và LINK từng gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, quyết liệt trong âm nhạc, thì ở album mới, Hoàng Thùy Linh được cho là đã tìm thấy một cách thể hiện mềm mại hơn mà không đánh mất bản sắc. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú trước tư duy làm album của nữ ca sĩ. Có người cho rằng mỗi sản phẩm đều đánh dấu một bước tiến riêng trong hành trình nghệ thuật của cô, từ cách lựa chọn chất liệu đến việc xây dựng từng lớp âm thanh.

Trong số các ca khúc thuộc THUỲ, Hầu Quạt nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít người nghe cho biết họ bị chinh phục bởi giai điệu và cảm xúc mà bài hát mang lại. “Nghe Nhún thì vui, nghe Hầu Quạt lại thấy lòng dịu xuống”, một khán giả chia sẻ.

Một ý kiến khác nhận xét Hầu Quạt là cái kết đẹp cho album. Có người còn cho biết ca khúc khiến họ cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Bên cạnh đó, những bài hát như Nếm Mật Nằm Gai, Gắp Lửa Bỏ Tay Người và Nhẹ Dạ Cả Tin cũng được nhắc đến với nhiều lời khen.

Nhiều khán giả đánh giá cao cách Hoàng Thùy Linh xử lý chất liệu dân gian và nhả chữ trong từng ca khúc.

Đáng chú ý, nhiều khán giả đánh giá cao cách Hoàng Thùy Linh xử lý chất liệu dân gian và nhả chữ trong từng ca khúc. Theo một bình luận, không phải cứ đưa yếu tố dân gian vào âm nhạc là có thể tạo nên bản sắc riêng. Chính tư duy sáng tạo và cách kết hợp hài hòa mới giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn.

Điểm thú vị của THUỲ nằm ở sự thay đổi trong cách nữ ca sĩ thể hiện cảm xúc. Nếu những sản phẩm trước mang đến cảm giác mạnh mẽ, quyết liệt, thì album lần này được một bộ phận khán giả cảm nhận như hành trình khám phá những khía cạnh mềm mại hơn trong âm nhạc của cô. Một người nghe ví Hoàng Thùy Linh như một chú phượng hoàng rực rỡ tìm về chốn bình yên của riêng mình, từ đó cất lên những tiếng hát đầy yêu thương.

Cách cảm nhận này phần nào lý giải vì sao nhiều người cho rằng THUỲ không còn quá gai góc như hai album trước. Sự dịu dàng ở đây không đồng nghĩa với việc giảm bớt cá tính, mà có thể được xem là một cách thể hiện khác của sự trưởng thành. Một khán giả nhận xét: “Album vừa có chiều sâu vừa có tính giải trí, làm được vậy đâu có dễ”.

Với THUỲ, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc trong việc xây dựng một sản phẩm âm nhạc có tính kết nối, thay vì chỉ tập trung vào những ca khúc riêng lẻ.

Với THUỲ, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc trong việc xây dựng một sản phẩm âm nhạc có tính kết nối, thay vì chỉ tập trung vào những ca khúc riêng lẻ. Những phản hồi tích cực từ khán giả là tín hiệu đáng chú ý dành cho album, đồng thời cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn hiện hữu sau thời gian dài chờ đợi.

Sự đón nhận ấy cũng là niềm vui dành cho Hoàng Thùy Linh sau hành trình miệt mài sáng tạo. THUỲ không chỉ đánh dấu sự trở lại của một nghệ sĩ giàu cá tính, mà còn mở ra một chương mới trong âm nhạc của cô: vẫn đậm bản sắc, nhưng sâu sắc và giàu yêu thương hơn.

Hoàng Thùy Linh đang là cái tên được thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.