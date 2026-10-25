Tin vui cho HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

Chiến thắng 6-3 mang ý nghĩa quan trọng với Kanchanaburi Power. Sau 8 trận, đội bóng của HLV Park Hang Seo có 3 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại, giành 13 điểm để đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ông Park cũng chính thức giảm đi áp lực đáng kể sau những tranh cãi về trọng tài lẫn thành tích bị chê thiếu ấn tượng.

Đáng chú ý, khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang rất sít sao. Kanchanaburi Power chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm và đội đứng thứ hai 2 điểm. Hai đội xếp ngay phía trên cũng chỉ hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo đúng 1 điểm.

Kanchanaburi tạo nên chiến thắng 6-3 trước Chainat Hornbill, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Thai League 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Như vậy, cục diện Thai League 2 đang mở ra cơ hội rõ ràng cho Kanchanaburi Power. Từ một đội bóng chưa có vị trí thực sự nổi bật, họ đang từng bước tiến vào cuộc đua nhóm đầu nhờ chuỗi kết quả ổn định.

Chiến thắng trước Chainat Hornbill càng tạo thêm niềm tin khi Kanchanaburi Power ghi tới 6 bàn. Hàng công bùng nổ giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo có màn trình diễn đầy thuyết phục và cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội đang được cải thiện.

Quan trọng hơn, đây là kết quả phản ánh dấu ấn của HLV Park Hang Seo trong quá trình xây dựng Kanchanaburi Power. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đặt trọng tâm vào tính kỷ luật, cường độ thi đấu và tinh thần tập thể. Những giá trị từng tạo nên thành công của ông tại bóng đá Việt Nam tiếp tục được áp dụng trong môi trường mới.

Sau 8 vòng đấu, Kanchanaburi Power chưa thể nói rằng họ đã trở thành ứng viên hàng đầu. Nhưng với 13 điểm và khoảng cách rất nhỏ so với nhóm dẫn đầu, đội bóng của HLV Park Hang Seo đang có cơ sở để mơ về một vị trí cao hơn.

Chiến thắng 6-3 vì thế không đơn thuần là 3 điểm. Nó cho thấy Kanchanaburi Power đang thực sự đảo ngược tình thế và HLV Park Hang Seo bắt đầu tạo ra dấu ấn rõ nét trong hành trình chinh phục Thai League 2.