Tin vui cho doanh nghiệp trạng thái 03, 06: Có thể được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền phạt chậm nộp

Xóa nợ lệ phí môn bài và tiền phạt chậm nộp thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất cơ chế xử lý tiền nợ và tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 đã được hạch toán, theo dõi trên hệ thống thông tin quản lý thuế và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế xử lý tiền chậm nộp đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06. Theo đó, xóa số tiền chậm nộp phát sinh đến ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đủ tiền thuế nợ gốc vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế đã thanh toán đủ hoặc không còn tiền thuế nợ gốc trước ngày Nghị quyết có hiệu lực thì được xóa số tiền chậm nộp còn nợ.

Để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục, hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng Nghị quyết.

Dự thảo quy định không áp dụng chính sách đối với các khoản tiền thuế nợ liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc vụ việc đang được thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử.

Chính sách cũng không áp dụng đối với các khoản tiền thuế nợ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động này trong thời gian người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Việc đóng hoặc khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp trạng thái 03, 06 gặp nhiều khó khăn

Theo đề xuất, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Quốc hội thông qua. Các chính sách được áp dụng đến hết ngày 30/6/2028, trừ các trường hợp được tiếp tục giải quyết theo quy định.

Hơn 2,5 triệu trường hợp tồn đọng

Đề xuất này xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn còn nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc chưa hoàn thành hồ sơ khai thuế.

Nhiều đơn vị đã ngừng kinh doanh từ lâu, không còn khả năng thanh toán các khoản nợ. Một số doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký, không thể liên hệ với người đại diện theo pháp luật hoặc không còn lưu giữ đầy đủ sổ sách, chứng từ. Những vướng mắc này khiến việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải thể doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có 2.518.440 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06. Trong đó, có 529.041 người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2015 trở về trước, chiếm khoảng 21% tổng số trường hợp thuộc hai trạng thái.

Tổng số tiền thuế nợ của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 là 27.805 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 18.090 tỷ đồng, chiếm khoảng 65%; nợ tiền chậm nộp 9.715 tỷ đồng, chiếm khoảng 35%.

Bên cạnh các khoản nợ đã được hạch toán, hiện còn gần 2 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 do bị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, và trạng thái 06. Đối với những trường hợp này, hệ thống chưa hạch toán nghĩa vụ lệ phí môn bài trong thời gian người nộp thuế ngừng hoạt động.

Theo ước tính sơ bộ, nếu toàn bộ số người nộp thuế này quay lại thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nghĩa vụ lệ phí môn bài chưa hạch toán có thể khoảng 15.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất cơ chế xử lý mã số thuế của người nộp thuế không hoạt động trên 10 năm. Theo đó người nộp thuế đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc đã được cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực, không có nợ thuế và không thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì được xem xét chấm đứt hiệu lực mã số thuế.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan Thuế đã giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với 777.835 trường hợp, gồm 143.786 doanh nghiệp, tổ chức và 634.049 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.