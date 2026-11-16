Tin vui cho cử nhân loại khá: Có thể dự tuyển tiến sĩ mà không cần bằng thạc sĩ

Đây là điểm mới đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học do Bộ GD&ĐT ban hành.

Một số yêu cầu ngoài tốt nghiệp đại học loại khá

Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, từ ngày 1.1.2027, đối tượng dự tuyển tiến sĩ được mở rộng, trong đó bổ sung trường hợp người tốt nghiệp đại học loại khá.

Từ ngày 1.1.2027, người tốt nghiệp đại học loại khá có thể đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ, nếu đáp ứng thêm yêu cầu về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hoàng Lê

Điều 14 Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học ban hành kèm Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT cho biết, đối tượng dự tuyển trình độ tiến sĩ gồm hai nhóm. Thứ nhất là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ. Thứ hai là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hạng giỏi trở lên, bao gồm cả chương trình đào tạo chuyên sâu.

Đáng chú ý, quy chế bổ sung trường hợp người tốt nghiệp đại học hạng khá cũng được đăng ký dự tuyển tiến sĩ nếu đáp ứng yêu cầu bổ sung về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo. Như vậy, người có bằng đại học loại khá không còn bắt buộc phải có bằng thạc sĩ mới được đăng ký dự tuyển tiến sĩ, nếu đáp ứng các điều kiện bổ sung tương ứng.

Mặc dù mở rộng đối tượng dự tuyển, quy định mới không đồng nghĩa với việc tất cả người tốt nghiệp đại học loại khá đều đương nhiên đủ điều kiện trở thành nghiên cứu sinh.

Theo đó, người dự tuyển vẫn phải đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định, đồng thời không thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ, lĩnh vực và ngành tương ứng.

Các trường được chủ động quy định cụ thể yêu cầu về kiến thức nền tảng, học phần, khối lượng học tập, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác, định hướng nghiên cứu và những điều kiện cần thiết khác.

Đối với chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ tương ứng. Trường hợp người dự tuyển là công dân nước ngoài còn phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Các trường được chủ động phương thức tuyển sinh

Về phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai hình thức. Việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều đợt trong năm, căn cứ vào năng lực đào tạo và điều kiện bảo đảm chất lượng.

Quy trình tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực trong đánh giá kiến thức, năng lực của người dự tuyển. Những người đáp ứng điều kiện đều có cơ hội dự tuyển bình đẳng theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Theo Điều 2 Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT, văn bản có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 và được áp dụng đối với các khóa thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ từ ngày 1.1.2027. Thông tư này đồng thời thay thế Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Như vậy, từ năm 2027, người tốt nghiệp đại học loại khá có thêm cơ hội theo đuổi chương trình tiến sĩ mà không nhất thiết phải trải qua bậc thạc sĩ. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm yêu cầu về nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác và các tiêu chí đầu vào cụ thể của từng cơ sở đào tạo.