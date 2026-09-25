Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 10/2026

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ 1/10/2026 là bao nhiêu?

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 trong đó có Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cũng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, tại mục số 4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 9.036.000 đồng và trợ cấp hàng tháng là 2.524.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng là 11.560.000 đồng.

Từ ngày 1/10/2026, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Chế độ ưu đãi khác Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng

Ngoài mức trợ cấp ưu đãi nêu trên, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác được nêu rõ tại Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Bao gồm:

- Bảo hiểm y tế.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết.

- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Các chế độ ưu đãi khác:

+ Trợ cấp mai táng.

+ Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm.

+ Người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ được hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho đối tượng:

+ Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tại các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Nội vụ quản lý để đảm bảo các khoản chi phí về điện, nước sinh hoạt hoặc mua xăng dầu chạy máy phát điện, lọc nước, vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước, thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc và các khoản chi khác. Mức hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng tối đa 11.000.000 đồng/đối tượng/năm.

+ Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp người có công tại các cơ sở điều dưỡng, đón tiếp do ngành Nội vụ quản lý để đảm bảo các khoản chi phí như quy định tại khoản 5 Điều này được thanh toán theo số lượng đối tượng được điều dưỡng, đón tiếp thực tế. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người/lượt điều dưỡng, đón tiếp.

+ Người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở về thăm gia đình mà tự túc phương tiện vận chuyển thì được hỗ trợ tối đa 01 lần/năm (bao gồm tiền đi lại và tiền ăn) cho bản thân đối tượng và 01 người thân đi cùng (nếu có) từ cơ sở nuôi dưỡng đến gia đình, quê quán người có công và theo chiều ngược lại.

+ Hỗ trợ đón tiếp thân nhân của người có công với cách mạng đến thăm người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng (hỗ trợ tối đa: 03 người/01 đối tượng/01 lần, 02 lần/01 năm, 03 ngày/01 lần): mức chi hằng ngày tối đa bằng mức chi tiếp khách trong nước hiện hành và đảm bảo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

+ Hỗ trợ xăng dầu, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở.

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng.

+ Chế độ tặng quà đối với các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người có công và gia đình người có công.

+ Đón tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Sở Nội vụ tổ chức đến thăm cơ quan trung ương.

Để đạt được danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu vinh dự được Nhà nước Việt Nam phong tặng hoặc truy tặng với những người phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ mang trọng trách tầm quốc tế.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định về trường hợp những bà mẹ được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" như sau:

- Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

- Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần);

- Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần).

Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công", bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà bà mẹ là vợ của người đó.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Lưu ý: Những trường hợp trên phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".