Tin tức TV: Nga - Ukraine ngừng bắn tại Kherson; Fed giữ nguyên lãi suất; Israel rơi vào bế tắc chính trị
Trong tuần từ ngày 25 đến 31/10/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như Nga - Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson đến ngày 1/11; Bong bóng AI Trung Quốc vỡ, 480 tỷ USD vốn hóa bốc hơi trong chưa đầy 4 tháng; Fed giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt tiền tệ; Liên minh Mecca tới Iran thúc đẩy giải pháp hạ nhiệt căng thẳng khu vực và Israel trước nguy cơ bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử không có bên thắng tuyệt đối.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-tuc-tv-nga-ukraine-ngung-ban-tai-kherson-fed-giu-nguyen-lai-suat-israel-roi-vao-be-tac-chinh-tri-post1398692.html