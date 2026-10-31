Tin tức TV: Nga - Ukraine ngừng bắn tại Kherson; Fed giữ nguyên lãi suất; Israel rơi vào bế tắc chính trị

Trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đề nghị một số quốc gia NATO dịu giọng trong những tuyên bố liên quan đến Nga, cho rằng một số phát biểu của họ và các quan chức châu Âu đang làm suy yếu an ninh của toàn châu lục, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.