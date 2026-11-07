Tin tức TV: Chính trường Mỹ biến động, Trung Đông căng thẳng
Trong tuần từ ngày 1 - 7/11/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như Tổng thống Trump đối mặt sức ép lớn khi đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện; nguy cơ chiến tranh Iran tái bùng phát sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ; Đệ nhất phu nhân Mỹ có cuộc gặp lịch sử với đại diện Nga, Ukraine ở Nhà Trắng; giá vàng thế giới phục hồi sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất một năm và hàng loạt tàu chở dầu bốc cháy ở Hormuz đe dọa an ninh năng lượng thế giới
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-tuc-tv-chinh-truong-my-bien-dong-trung-dong-cang-thang-post1400579.html