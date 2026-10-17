Tin tức TV: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ nóng lên; tình hình Hormuz và Ukraine tiếp tục căng thẳng
Trong tuần từ ngày 11-17/10/2026 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ trở thành phép thử đối với đảng Cộng hòa; mùa giải Nobel 2026 tôn vinh những công trình mở rộng giới hạn tri thức; ngừng bắn năng lượng Nga - Ukraine đối mặt nguy cơ đổ vỡ; eo biển Hormuz ghi nhận số tàu bị tấn công cao nhất trong một ngày và Yemen trước thảm họa nhân đạo khi nguồn cung lương thực tại Taiz gần cạn kiệt.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-tuc-tv-bau-cu-giua-nhiem-ky-o-my-nong-len-tinh-hinh-hormuz-va-ukraine-tiep-tuc-cang-thang-post1394922.html