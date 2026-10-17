Tin tức TV: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ nóng lên; tình hình Hormuz và Ukraine tiếp tục căng thẳng

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16-10 tại Brussels (Bỉ) với chương trình nghị sự tập trung vào giá năng lượng tăng cao, ngân sách dài hạn, quan hệ thương mại với Trung Quốc và việc duy trì hỗ trợ Ukraine.