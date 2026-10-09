Tin tức Thế giới 9/10: Mỹ tuyên bố đánh chìm tàu Iran, Ukraine sẵn sàng đàm phán

Mỹ tuyên bố đã đánh chìm 59 tàu hải quân Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Sky News

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 7/10 tuyên bố lực lượng Washington đã đánh chìm 59 tàu chiến của Iran trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Phát biểu trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln vừa về cảng San Diego sau 320 ngày triển khai, ông Hegseth khẳng định mẫu hạm này đã góp phần tạo nên bức tường thép không thể xuyên thủng tại eo biển Hormuz.

Đợt triển khai nhiệm vụ phong tỏa hải quân và hỗ trợ tác chiến của tàu USS Abraham Lincoln từng chịu sự giám sát dư luận do báo cáo hồi tháng 8 về tinh thần làm việc xuống thấp. Tháng 9, Hải quân Mỹ xác nhận có 8 vụ tự tử bất thành trong thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, ông Hegseth bác bỏ các đánh giá tiêu cực từ truyền thông và khẳng định thực tế hoàn toàn trái ngược.

Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. Ảnh: Kyiv Post

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi ngày 7/10 cho biết nước này đang cùng các đối tác thúc đẩy 5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau với Nga. Các phương án gồm: ngừng bắn toàn diện vô điều kiện (Ukraine đã đồng ý từ tháng 3/2025), an ninh Biển Đen (phối hợp Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập), an ninh lương thực Biển Đen (phối hợp Ấn Độ) cùng 2 thỏa thuận dừng tấn công năng lượng do Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy.

Ukraine đánh giá các phương án này mang lại lợi ích cho cả hai phía và nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều cần sự cam kết từ Nga. Ukraine cho biết đang chờ phản hồi từ Moscow về đề xuất ngừng bắn toàn diện. Về phía Nga, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn một phần trong các lĩnh vực, khẳng định những thỏa thuận như vậy không thể đem lại hòa bình lâu dài.

Iran đe dọa phong tỏa các tuyến đường bất hợp pháp qua eo biển Hormuz

Các tàu chở hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: ISNA

Iran đe dọa chặn các hoạt động giao thông bị coi là bất hợp pháp qua eo biển Hormuz và khẳng định kiểm soát hoàn toàn tuyến đường thủy này, duy trì hạn chế đến khi các yêu cầu chính đáng được đáp ứng. Chỉ huy IRGC Mohammad Reza Naqdi cho biết sẽ đóng một số tuyến đường quá cảnh ven bờ Oman. Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran từ cuối tháng 2 đã đẩy giá dầu Brent ngày 7/10 lên khoảng 101 USD/thùng.

Trái ngược với tuyên bố của Iran, các tin tức ngày 8/10 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Iran đã mất quyền kiểm soát và eo biển Hormuz vẫn mở với lượng dầu lưu thông gần bằng trước xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đang hỗ trợ các tàu chở dầu đi qua Hormuz, đồng thời cho rằng tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu bắt nguồn từ các cuộc tập kích của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ông Trump tự nhận xứng đáng giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Nacionale

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 khẳng định ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc xung đột. Ông cho rằng Viện Nobel Na Uy sẽ nhận điểm trừ lớn nếu không trao giải cho ông trước đợt công bố ngày 9/10, đồng thời tỏ ra không hài lòng khi cựu Tổng thống Barack Obama từng nhận giải này năm 2009. Ông Trump cũng nhắc tới việc thủ lĩnh đối lập Venezuela Maria Corina Machado, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm ngoái, muốn trao lại giải thưởng này cho ông.

Trong thông báo riêng cùng ngày 7/10, Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho tỷ phú Elon Musk cùng một số lãnh đạo công nghệ nổi bật nhằm ghi nhận đóng góp giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo. Được Quốc hội khởi xướng năm 1959, đây là giải thưởng danh giá nhất do Tổng thống Mỹ trao tặng cho các nhà khoa học, kỹ sư xuất sắc.