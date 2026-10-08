Tin tức Thế giới 8/10: Mỹ nêu điều kiện cho Iran, Ba Lan triển khai Patriot

Mỹ nêu điều kiện then chốt để Iran chấm dứt xung đột

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 4/10 tuyên bố Iran phải cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu hạt nhân, dừng sản xuất nhiên liệu ở mức 60% nếu muốn đáp ứng yêu cầu của Washington để chấm dứt xung đột. Dù Mỹ vẫn mở khả năng đạt thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất gần nhất từ Iran và cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự sau bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Ông Vance và ông Trump cho rằng tiến trình đàm phán gặp khó khăn do phía Mỹ không rõ ai thực sự nắm quyền quyết định tại Tehran. Trái lại, Bộ Ngoại giao Iran ngày 4/10 khẳng định Mỹ biết rõ đối tác đàm phán và cách vận hành của Tehran. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông Trump là người trực tiếp chỉ đạo, trong khi Iran chưa bình luận về phát biểu này.

Ba Lan triển khai hệ thống tên lửa Patriot sát biên giới Ukraine

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 5/10 cho biết nước này sẽ triển khai các khẩu đội phòng không Patriot tại tỉnh Lublin giáp Ukraine. Động thái này nhằm trấn an người dân, bảo vệ sân bay Lublin trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng do Warsaw cáo buộc Nga vi phạm không phận. Ngoài ra, Ba Lan cũng sẽ thành lập các đơn vị quân sự mới tại đây.

Cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo thông qua dự thảo chương trình Bảo vệ dân cư và Phòng thủ Dân sự 2027-2031 trị giá 102,4 tỷ Zloty. Ngân sách sẽ dùng xây hầm trú ẩn, mua thiết bị và đảm bảo năng lượng khi có thiên tai hoặc chiến tranh, trong đó 30 tỷ Zloty được phân bổ cho chính quyền địa phương. Trước đó, ông Tusk cảnh báo căng thẳng với Nga có thể tiếp tục leo thang.

Nga thử nghiệm khinh khí cầu chuyên dụng chống UAV

Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng chống UAV. Video: Rossiya 1 TV

Quân đội Nga đã thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu mang lưới sợi kevlar nhằm vô hiệu hóa UAV đối thủ. Khi UAV đâm vào, lưới sẽ giữ phương tiện lại rồi tự tách ra và thay mới. Khinh khí cầu mang tải trọng 30kg, đạt độ cao trên 300m để tạo hàng rào bảo vệ, dù cần ít nhất 10 chiếc cho hạ tầng lớn. Sự xuất hiện của chúng còn buộc UAV phải bay cao hơn, giúp phòng không dễ đánh chặn.

Theo các tin tức công bố, ý tưởng phòng thủ bằng khinh khí cầu từng hiệu quả trong Thế chiến II khi Anh dùng ngăn chặn hơn 200 tên lửa Đức. Trong tác chiến hiện đại, Nga còn ứng dụng khinh khí cầu làm trạm phát sóng di động để đảm bảo liên lạc. Trái lại, phía Ukraine lại sử dụng phương tiện này như một nền tảng chuyên dụng phục vụ việc phóng UAV.

Ông Trump dự báo xung đột Ukraine sắp kết thúc, nói về đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 khẳng định hòa bình đang đến gần và cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc dù thực tế khó giải quyết hơn ông từng nghĩ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã lên lịch cho cuộc điện đàm rất sớm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về vấn đề Iran, ông Trump tuyên bố cuộc xung đột sẽ kết thúc theo phương án êm đẹp hoặc không êm đẹp tùy Mỹ lựa chọn. Ông Trump nhận định khó khăn lớn nhất khi đàm phán với Tehran là không rõ người có quyền quyết định cuối cùng, đồng thời tiết lộ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã cảm ơn ông về chiến dịch quân sự ở Iran.

Cùng ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua vai trò trung gian của Doha nhằm thúc đẩy đạt được thỏa thuận.