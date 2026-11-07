Tin tức Thế giới 7/11: Ông Eisenkot vượt trội về số phiếu đề cử Thủ tướng Israel

Ông Eisenkot vượt ông Netanyahu về số phiếu đề cử làm Thủ tướng Israel

Theo Times of Israel, Tổng thống Isaac Herzog ngày 5/11 đã kết thúc cuộc tham vấn tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Israel (Knesset). Kết quả tham vấn cho thấy lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot nhận được 67 đề cử cho vị trí thủ tướng, trong khi ông Benjamin Netanyahu chỉ nhận được 46 đề cử.

Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot. Ảnh: X/@gadi_eisenkot

Tổng thống Herzog khẳng định ông sẽ tìm cách làm rõ tình hình "trực tiếp và nhanh chóng" thông qua các cuộc trao đổi riêng với một số lãnh đạo đảng, đồng thời dự kiến trao quyền thành lập chính phủ vào Chủ nhật.

Trong khi đó, phía đảng Yashar nhấn mạnh rằng con số 67 đề cử dành cho ông Eisenkot là mức cao nhất mà một ứng viên Thủ tướng Israel nhận được kể từ năm 2015. Đảng này kêu gọi ông Herzog trao quyền thành lập chính phủ cho ông Eisenkot "càng sớm càng tốt" để ông có thể thành lập một chính phủ khẩn cấp.

Theo quy định của Israel, việc được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ không đồng nghĩa với việc chắc chắn trở thành Thủ tướng, bởi chính phủ mới vẫn cần nhận được sự tín nhiệm của Quốc hội.

Loạt ứng viên được ông Trump hậu thuẫn thất bại trong bầu cử giữa kỳ

Hàng chục ứng viên đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump trực tiếp ủng hộ đã thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo thống kê của báo Guardian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Diễn biến trên làm dấy lên những câu hỏi về sức nặng hậu thuẫn của ông Trump. Trong các kỳ bầu cử trước, sự ủng hộ của ông Trump luôn được các ứng viên coi trọng. Ở giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã tích cực kêu gọi cử tri hành động như thể chính ông cũng có tên trên lá phiếu.

Tuy nhiên, theo thống kê của báo Guardian, tính đến 17h ngày 4/11 (giờ Mỹ), chỉ 1/2 trong số 26 ứng viên thượng nghị sĩ được ông Trump ủng hộ giành chiến thắng. Ngoài ra, trong số 23 ứng viên thống đốc bang nhận được sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, chỉ có 9 người chiến thắng, trong khi 12 người thất bại và 2 cuộc đua vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, đến thời điểm thống kê, tổng cộng 46 ứng viên được ông Trump hậu thuẫn đã thua cuộc.

Tổng thống Ukraine nói Mỹ vẫn còn ‘nợ’ Kiev 16 tỷ USD

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Mỹ vẫn chưa giải ngân 16 tỷ USD viện trợ đã cam kết trước đó cho Kiev. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ “phải đấu tranh” để giành lấy số tiền này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Images Ukraine

Theo đài RT, trong cuộc trao đổi với các nhà báo Ukraine hôm 5/11, khi được hỏi liệu Ukraine có kỳ vọng vào một gói viện trợ lớn khác từ Mỹ sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Zelensky đáp: “Chúng tôi phải nỗ lực vì điều này. Chắc chắn chúng tôi phải nêu vấn đề rằng theo các thỏa thuận và quyết định trước đây, 16 tỷ USD đã bị đóng băng và không được giải ngân”.

Ông Zelensky không nêu rõ 16 tỷ USD thiếu hụt trên liên quan đến thỏa thuận nào cũng như không giải thích liệu số tiền đó đã được Quốc hội Mỹ chính thức phân bổ hay chưa. Theo tổ chức Ukraine Oversight, kể từ năm 2022, Mỹ đã phân bổ tổng cộng khoảng 196 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky bày tỏ hoan nghênh trước những thắng lợi lịch sử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, đồng thời hy vọng việc đảng này kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ từ tháng 1/2027 sẽ giúp khôi phục các khoản hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.