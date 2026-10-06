Tin tức Thế giới 6/10: Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ ở Anh

Máy bay ném bom Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/10 xác nhận Washington đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford của Anh về nước. Động thái này diễn ra sau sự cố an ninh nghiêm trọng ngày 27/9, khi cảnh sát Anh phát hiện 3 phương tiện đáng ngờ và bắt giữ 5 người nghi liên quan khủng bố cùng một người mang quốc tịch Anh - Iran sau đó.

Các nguồn tin tức từ chính phủ Anh không phủ nhận quyết định rút quân mang tính quân sự này liên quan đến sự cố an ninh. Căn cứ RAF Fairford vốn được Mỹ dùng nhiều thập niên qua để không kích chống Iran tại Trung Đông. Sau khi bị Iran đe dọa biến các căn cứ tấn công thành mục tiêu hợp pháp, Ngoại trưởng Marco Rubio nhận định vụ việc có bàn tay tác nhân nước ngoài.

Cơ phó vụ Flydubai muốn lao máy bay vào sân bay hoặc nhà cao tầng ở Israel

Cơ phó người Oman Hamam al-Hammami. Ảnh: Times of Israel

Tờ Times of Israel ngày 4/10 đưa tin cơ phó Hamam al-Hammami đã lên kế hoạch tấn công Israel từ trước khi được Flydubai tuyển dụng. Nghi phạm khai định đâm máy bay vào tòa nhà cao tầng hoặc sân bay Ben Gurion, đồng thời từng hủy kế hoạch vào tháng 7 vì có bạn trong phi hành đoàn. Âm mưu thất bại do cơ trưởng Machchhar nỗ lực mở cửa buồng lái để hành khách khống chế.

Theo nguồn tin Israel, Al-Hammami khả năng cao hành động đơn lẻ và chưa phát hiện liên hệ với tổ chức hay chính phủ nào. Công dân Oman này từng bị hãng hàng không quốc gia sa thải năm 2025 vì quan điểm cực đoan, và Thủ tướng Israel khẳng định nghi phạm bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhận định vụ việc có thể liên quan Iran.

Ukraine nói Mỹ muốn đàm phán, Nga không từ bỏ chiến dịch

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky ngày 4/10 xác nhận Mỹ muốn tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10. Ukraine ủng hộ kế hoạch và không phản đối địa điểm do Washington đề xuất. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố gói viện trợ hơn 1,5 tỷ USD cho Kiev, đồng thời hai nước ký 15 thỏa thuận hợp tác an ninh trị giá khoảng 9,6 tỷ USD.

Phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đáp trả leo thang từ Ukraine là cách duy nhất bảo vệ lợi ích Nga, đồng thời khẳng định quân đội sẽ chiến đấu để kiểm soát từng phần lãnh thổ ở Donetsk. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cảnh báo việc Mỹ phong tỏa vệ tinh Rassvet có thể dẫn tới xung đột trong không gian.

Iran nêu rõ mục tiêu đáp trả nếu bị Mỹ tấn công trên bộ

Iran dọa nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ nếu bị tấn công trên bộ. Ảnh: WANA

Ông Ali Fadavi, cố vấn Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 4/10 cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào mọi căn cứ, địa điểm và tàu thuyền liên quan đến Mỹ nếu Washington tấn công trên bộ. Ông khẳng định Iran có tốc độ sản xuất trang bị vượt tốc độ sử dụng và lực lượng Mỹ sẽ bị tên lửa Iran tập kích. Ông cũng cho biết Iran và Oman đang triển khai quy định quản lý eo biển Hormuz.

Cố vấn IRGC nhấn mạnh các đòn đánh của Iran chỉ nhắm vào căn cứ Mỹ chứ không tấn công các quốc gia Hồi giáo. Cảnh báo được đưa ra khi căng thẳng leo thang do Mỹ liên tục tăng cường quân sự tới Trung Đông, bao gồm điều động thêm nhóm tàu sân bay, tàu đổ bộ và củng cố hệ thống phòng không tại các căn cứ trong khu vực để đối đầu với Tehran.