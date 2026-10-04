Tin tức Thế giới 4/10: Nga tấn công cầu Kiev, Iran xem xét cấm tàu Israel

Nga tấn công cây cầu huyết mạch thứ 2 ở Kiev

Pivnichnyi (Cầu Bắc) ở Kiev. Ảnh: Wikipedia

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết Nga sáng 3/10 đã đánh trúng Cầu Bắc - cây cầu lớn thứ hai tại thủ đô Ukraine, làm hư hại mặt đường và hệ thống dây điện xe điện. Cuộc tấn công khiến giao thông từ bờ trái sang bờ phải bị chặn. Trước đó từ ngày 1/10, Cầu Nam cũng liên tục bị UAV Nga tập kích, đe dọa kết nối hai bờ đông và tây của Kiev.

Đây là lần đầu tiên hai cây cầu này bị tấn công kể từ đầu xung đột, cho thấy đợt tập kích của Moscow có thể bước sang giai đoạn mới. Thị trưởng Klitschko cảnh báo thành phố rơi vào tình thế rất nghiêm trọng sau họp khẩn ngày 2/10. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các đòn đánh nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công cơ sở năng lượng Nga.

Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố

Một vụ đâm dao xảy ra trên chuyến bay của FlyDubai. Ảnh: Aviareps

Nghi phạm tấn công cơ trưởng chuyến bay Flydubai ngày 30/9 nhằm lao máy bay xuống Israel là cơ phó Hamam Al Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman. Năm 2024, Al Hammami từng bị Oman Air đình chỉ bay, chuyển sang làm hành chính vì tàng trữ tài liệu cực đoan. Nghi phạm đã bị chuyển sang UAE hôm 1/10 và đang hợp tác khai báo với cơ quan điều tra.

Sau sự cố, Flydubai đã thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Tel Aviv đến khi có thông báo mới để hỗ trợ điều tra. Kiểm tra tiểu sử trực tuyến của Al Hammami cho thấy người này từng học quản lý hàng không tại Anh và kỹ thuật tại Australia. Trang cá nhân của nghi phạm còn đăng tải video liên quan đến các thủ lĩnh và phần tử khủng bố al-Qaeda.

Iran xem xét cấm tàu Israel và các nước thù địch đi qua eo biển Hormuz

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Iran đang xem xét dự luật cấm tàu thuyền của Israel, các quốc gia thù địch và tàu chở hàng quân sự lưu thông qua eo biển Hormuz. Phát ngôn viên Hassan Ghashghavi cho biết các tàu khác phải xin giấy phép từ Bộ Tổng tham mưu Iran. Dự luật đã được ủy ban thông qua và đang chờ Quốc hội thảo luận trước khi chuyển lên Hội đồng Giám hộ xem xét.

Những tin tức hàng hải gần đây từ UKMTO ghi nhận nhiều vụ tàu chở dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tối 2/10, một tàu dầu bị trúng vũ khí chưa xác định nhưng vẫn hoạt động được và không có thương vong. Đây là vụ tập kích tàu dầu thứ hai liên tiếp trong hai ngày, sau sự cố tàu cỡ lớn bị đánh do đi ngoài tuyến cấp phép.

Chỉ huy Ukraine tiết lộ về khả năng tác chiến của lính Triều Tiên ở Kursk

Binh lính Triều Tiên tác chiến cùng quân đội Nga ở Kursk. Ảnh: Yonhap

Đại tá Artem Kholodkevich, chỉ huy Ukraine từng tham gia chiến dịch ở Kursk năm 2024, cho biết binh lính Triều Tiên tác chiến theo phương thức cổ điển hoàn toàn khác quân đội Nga. Họ dàn bộ binh dày đặc tiến công dưới sự yểm trợ của pháo tầm xa. Trong trận đụng độ đầu tiên tại Cherkasskaya Konopelka ngày 29/12/2024, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi chỉ trong 24 giờ.

Chỉ huy Ukraine đánh giá binh lính Triều Tiên là lực lượng vững vàng, được huấn luyện bài bản và có thể lực tốt. Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 quân tới Kursk năm 2024 theo hiệp ước phòng thủ chung với Nga để giúp Moscow đẩy lùi đợt đột kích. Theo tình báo Hàn Quốc, số lính Triều Tiên thương vong tại đây là khoảng 4.700 người, gồm 600 người thiệt mạng.