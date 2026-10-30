Tin tức Thế giới 30/10: Nga không mời Châu Âu vào bàn hòa đàm về Ukraine

Nga nói châu Âu ‘không có chỗ’ trong các cuộc hòa đàm về Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố các nước châu Âu sẽ không được mời tham gia vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vào giữa tháng 11. Moscow cáo buộc châu Âu hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine khiến họ trở thành một bên tham chiến, đồng thời kiên quyết bác bỏ yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện từ phía EU.

Phát biểu trên đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy, sự kiện gây chấn động và bị Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích vì thiếu phối hợp. Dù bị loại khỏi 3 vòng đàm phán trước, châu Âu vẫn tìm cách tham gia trực tiếp. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết phía các nhà lãnh đạo Bắc Âu không đưa ra đề xuất mới nào.

Bầu cử ở Israel vẫn giằng co, Mỹ chưa ‘chốt’ can thiệp

Các áp phích quảng cáo vận động tranh cử có hình ảnh của ông Eisenkot, chủ tịch đảng Yashar (phải) và Thủ tướng Netanyahu, chủ tịch đảng Likud cùng với các nhà lãnh đạo phe đối lập trên một con đường tại thành phố Haifa, miền bắc Israel. Ảnh: Flash90)

Với hơn 90% số phiếu được kiểm, khối ủng hộ Thủ tướng Netanyahu dự kiến giành 53 ghế, tạm dẫn trước liên minh của ông Eisenkot với 48 ghế. Dù cả hai ông đều tuyên bố chiến thắng, hai liên minh vẫn còn cách xa mốc 61 ghế để tự thành lập chính phủ. Hai đảng người Ảrập dự kiến giành kỷ lục 19 ghế nhờ tỷ lệ cử tri đi bầu cao chưa từng có.

Đảng Danh sách chung dự kiến đạt 12 ghế và sẵn sàng hợp tác lật đổ chính phủ Netanyahu, dù hầu hết các đảng đối lập Do Thái loại trừ việc hợp tác với họ. Ông Eisenkot khẳng định cử tri đã bày tỏ sự bất tín nhiệm với chính phủ đương nhiệm. Cùng lúc, một quan chức Mỹ bác bỏ tin đồn Washington ưu tiên một mô hình liên minh cụ thể nào đó.

Ông Bolsonaro tự nhận là 'tổng thống đắc cử Brazil' sau khi tới Mỹ

Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro. Ảnh: X/@FlavioBolsonaro

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro cùng gia đình đã tới Florida, Mỹ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil. Dù phủ nhận cáo buộc bỏ trốn, ông từ chối thừa nhận thất bại trước Tổng thống Lula da Silva và không chấp hành lệnh của Tòa án tối cao về việc nộp lại hộ chiếu liên quan điều tra rửa tiền, khẳng định mình không làm gì sai.

Theo tin tức từ Hoa Kỳ, ông Bolsonaro tự tuyên bố là "tổng thống đắc cử", cáo buộc bầu cử bị đánh cắp và khẳng định sẽ lãnh đạo phe đối lập từ Mỹ. Phản ứng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc bầu cử tại Brazil "trông rất tệ" và giống như gian lận, song nhấn mạnh ông sẽ không can thiệp vào tuyên bố lãnh đạo của ông Bolsonaro.