Tin tức Thế giới 29/9: Iran sẵn sàng đối đầu với Mỹ

Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc đối đầu 'ngày tận thế' với Mỹ

Iran tuyên bố sẵn sàng cho cuộc đối đầu "ngày tận thế" với Mỹ. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng cho cuộc đối đầu "ngày tận thế" với Mỹ, nhưng vẫn duy trì nỗ lực ngoại giao để không bỏ lỡ cơ hội hòa bình. Xung đột giữa hai nước diễn ra từ ngày 28/2 đã gây sốc thị trường dầu mỏ và làm tăng áp lực lạm phát. Ông Araghchi khẳng định Iran kiên định trước mọi hành động gây hấn.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất 7 ngày của Iran về mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Mỹ cho rằng đề xuất này không thể chấp nhận được, đồng thời ông Trump dự kiến nối lại không kích sau bầu cử tháng 11. Dù vậy, Iran tuyên bố chỉ mở lại eo biển khi các điều kiện của họ được đáp ứng.

Nghị sĩ Mỹ nói về khả năng luận tội ông Trump sau bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Hạ nghị sĩ Ro Khanna đề cập khả năng luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ 3 nếu phe Dân chủ kiểm soát Quốc hội sau bầu cử giữa kỳ. Ông Khanna khẳng định việc này để bảo vệ hiến pháp trước các hành vi xung đột bất hợp pháp với Iran hay sa thải nhân sự. Lãnh đạo Hạ viện Hakeem Jeffries xác nhận đảng Dân chủ chưa loại trừ phương án luận tội này.

Về xung đột, ông Khanna khuyến nghị Mỹ chấp nhận đề xuất hòa bình của Iran và cam kết không thay đổi chế độ ở Tehran để giảm áp lực giá nhiên liệu. Ngược lại, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan chỉ trích động thái luận tội là mang tính chính trị nhắm vào đối thủ, đồng thời dự đoán phe Dân chủ cũng sẽ điều tra gia đình ông Trump cùng các bộ trưởng nội các.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người trượt mô tô nước trên đường phố Bangkok

Người đàn ông Thái Lan trượt mô tô nước trên đường phố Bangkok bị ngập lụt. Video: Straits Times

Cảnh sát Thái Lan tại khu vực Makkasan ngày 27/9 đã bắt giữ và khởi tố một người đàn ông lái mô tô nước trên đường ngập New Phetchaburi ở Bangkok. Trong đoạn video đăng mạng xã hội, người này chạy tốc độ cao và đánh lái gấp làm nước dồn thành sóng gây hư hại tài sản nhà dân. Người này khai thực hiện theo lời khuyến khích của một người bạn nước ngoài.

Theo các tin tức từ cảnh sát, đối tượng sẽ phải ra hầu tòa trong tuần và chiếc mô tô nước dự kiến bị đề nghị tịch thu. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan vừa ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ thủ đô Bangkok hôm 26/9 do mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi nước ngập tới thắt lưng khiến đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nặng nề.

Thực hư việc ông Trump từng hỏi ông Tập 'có muốn mua vũ khí Mỹ hay không'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình về việc Bắc Kinh có muốn mua vũ khí Mỹ hay không trong cuộc gặp ở Washington. Ông Perdue đánh giá đây chỉ là phong cách đàm phán thiên về giao dịch của ông Trump chứ không phải dấu hiệu cho thấy Mỹ đang cân nhắc một thương vụ chính thức.

Sau thông tin trên, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định luật pháp cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có kế hoạch nào như vậy. Dù luật cho phép ngoại lệ vì lợi ích quốc gia, chưa có tổng thống Mỹ nào thực hiện kể từ năm 1990. Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng năng lực sản xuất của Trung Quốc trong một số lĩnh vực như đóng tàu, UAV đã vượt trội so với Mỹ.