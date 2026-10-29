Tin tức Thế giới 29/10: Chưa có người chiến thắng rõ ràng trong bầu cử ở Israel

Chưa có người chiến thắng rõ ràng trong bầu cử ở Israel, phe đối lập trỗi dậy

Hai ứng viên nặng ký cho chức Thủ tướng Israel. Ảnh: EPA

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu tại Israel ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức lịch sử trong 50 năm qua, nhưng sự kiện sít sao đến mức chưa xác định rõ người chiến thắng. Khối đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn đầu đang tạm dẫn trước liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, đảng Likud của ông Netanyahu dự báo vẫn giành nhiều ghế nhất.

Cả phe đối lập lẫn đảng Likud đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đa số tại quốc hội 120 ghế. Tương lai chính trị của ông Netanyahu trở nên bấp bênh khi không giành đủ ghế thành lập chính phủ mới. Các đảng Ảrập dự kiến đoạt tới 18 ghế, có thể giữ vai trò quyết định trong các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần để thành lập liên minh cầm quyền.

Ông Bolsonaro rời đất nước tới Mỹ sau thất bại trong bầu cử tổng thống Brazil

Ông Bolsonaro. Ảnh: Shutterstock

Thượng nghị sĩ cánh hữu Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, được cho là đã rời Brazil tới Mỹ cùng gia đình sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước ông Luiz Inácio Lula da Silva. Ông Bolsonaro không xuất hiện từ ngày 26/10 và bỏ lỡ thời hạn giao nộp hộ chiếu theo lệnh Tòa án tối cao liên quan điều tra rửa tiền.

Nguồn tin tức cho hay ông có mặt ở Florida và dự định xin tị nạn, đồng thời sở hữu hộ chiếu Italia. Phản ứng trước sự việc, Tổng thống Lula chỉ trích đây là hành động bỏ trốn "đáng xấu hổ" của người có điều che giấu. Các nghị sĩ Đảng Lao động đã đề nghị ra lệnh bắt giữ ông Bolsonaro và yêu cầu đưa tên ông vào danh sách truy nã đỏ của Interpol.

Nga làm rõ lệnh ngừng bắn ở Oleshky, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho ông Zelensky

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng về tuyên bố của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump liên quan đến lệnh ngừng bắn ở thành phố Oleshky. Bà Melania thông báo lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có hiệu lực từ 4 giờ sáng ngày 27/10/2026, sớm hơn hai ngày so với kế hoạch và mở rộng ra ngoài phạm vi Oleshky để hỗ trợ nhân đạo.

Phía Ukraine xác nhận lệnh ngừng bắn hiện bao phủ toàn bộ vùng Kherson. Cùng ngày, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov khẳng định Nga hoan nghênh Tổng thống Ukraine Zelensky đến Moscow đàm phán và sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, quan chức Nga cho biết hiện chưa xem xét sự tham dự của châu Âu trong đàm phán 3 bên vào tháng 11.