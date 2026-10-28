Tin tức Thế giới 28/10: Ông Trump cáo buộc 'gian lận' ở bầu cử tổng thống Brazil

Ông Trump cho rằng có 'gian lận' trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 cho rằng cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil trông rất tệ và giống một cuộc bầu cử gian lận khác. Ông khẳng định không đứng về phía ai, không điều hành Brazil, có thiện cảm với ông Lula và cho rằng quá trình bầu cử, kiểm phiếu tạo hình ảnh xấu.

Theo kết quả chính thức, ông Lula da Silva thắng vòng hai ngày 25/10 với 51,79% phiếu, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đạt 48,21%. Ngày bỏ phiếu hỗn loạn khi thời gian bị kéo dài thêm 2 giờ. Ông Bolsonaro yêu cầu hủy kết quả; chiến thắng giúp ông Lula đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Thủ tướng Anh tuyên bố không tái gia nhập EU ở thời điểm hiện tại

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@andyburnham

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 26/10 cho biết rất mong nước này tái gia nhập EU nhưng sẽ không đề xuất việc đó trong nhiệm kỳ quốc hội hiện tại, vì công chúng phải là người quyết định. Ông khẳng định sẽ thực hiện các bước đi thiết thực để cải thiện các thỏa thuận hiện có với khối.

Ông Burnham nhận định Brexit khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì từng được đề xuất, khiến London suy yếu về kinh tế. Ông loại trừ việc gia nhập Schengen hoặc bỏ đồng bảng để dùng euro. Phe bảo thủ phản đối đưa vấn đề này trở lại, Công đảng cũng có ý kiến thận trọng.

Rộ tin Đức lên kế hoạch mua tên lửa hành trình giá rẻ từ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Global Look Press

Theo Financial Times và Bloomberg, Đức đang chuẩn bị mua một lô nhỏ tên lửa hành trình giá rẻ Bars của Ukraine để Bundeswehr thử nghiệm đầu năm 2027, thỏa thuận có thể hoàn tất trong vài tuần tới. Nếu thành công, Berlin có thể đặt thêm vài trăm quả. Bars có tầm bắn tới 1.000km, tải trọng 105kg.

Theo các tin tức, Đức đang tăng mạnh mua sắm vũ khí dưới thời Thủ tướng Merz, với ngân sách 2026 dành kỷ lục 108,2 tỷ Euro cho quốc phòng và 11,5 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Berlin đã thành nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, còn Ukraine cũng đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí.